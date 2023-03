Fedez assente alla presentazione di ‘LOL 3’

Fedez ha saltato un appuntamento di lavoro molto importante e non si hanno notizie su cosa sia successo realmente.

Questa mattina, infatti, era prevista la conferenza stampa di presentazione di LOL 3, il format di successo condotto proprio da Fedez in compagnia di Frank Matano.

Senza nessuna motivazione, né spiegazione pre e post conferenza, l’evento si è tenuto solo in presenza del comico campano e di Serena Dandini che ha fatto da conduttrice e padrona di casa al suo posto.

Questa sarebbe stata la prima, vera occasione per Fedez di mostrarsi in pubblico dopo i fatti di Sanremo 2023 e dopo la scomparsa quasi totale dai social.

Come già detto, non ci sono notizie ufficiali al momento sul perché il cantante non si sia presentato ma, al netto di quanto sta succedendo, potrebbero esistere due strade percorribili e plausibili.

La prima è che, molto semplicemente, non ha potuto a causa di altri tipi di imprevisti familiari o lavorativi dell’ultimo minuto, anche se pare difficile che uno come Fedez si assenti per queste motivazioni alla conferenza di presentazione di uno dei programmi più attesi dell’anno.

La seconda, invece, potrebbe essere collegata ai problemi di salute che ne stanno condizionando molto la comunicazione, come abbiamo visto nelle sue stories di qualche giorno fa.

La balbuzie potrebbe essere ancora presente in modo aggressivo e, per evitare sforzi, magari Fedez ha preferito non esserci e far riposare mente e corpo.

Nessuna delle due strade è certa, sono ipotesi e, come tali, potrebbero rivelarsi sbagliate ma restano, comunque, tra le possibili e più concrete.

Sta di fatto che Fedez ha deciso di non presentarsi e di creare ancora una volta tensione attorno a lui, alimentando il fuoco delle chiacchiere e del gossip senza neanche far nulla per spegnerle e andare avanti.

Ne sapremo di più?