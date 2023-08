Federico Rossi il nuovo singolo è “Fiore sulla luna”, un consiglio del sé presente al sé passato per il futuro

Dopo aver lanciato per l’estate 2023 il singolo “Maledetto mare“, brano prodotto da Giulio Nenna, Andrea DB Debernardi e Cromatico, il settembre di Federico Rossi parte subito con un nuovo singolo intitolato Fiore sulla luna.

Fuori da venerdì 1 settembre con Warner Music Italy, “Fiore sulla luna” è un racconto di fine estate un brano in cui il cantautore invita tutti a non smettere di sognare, a spingersi oltre i propri limiti perché la paura si può vincere ed è solo così che sarà possibile dare vita ad una realtà migliore.

Ecco come Federico Rossi racconta questo nuovo singolo:

“Come il fiore improbabile che sboccia sulla luna, spesso possiamo realizzare molto di più di quanto crediamo, semplicemente abbracciando chi siamo e avventurandoci con coraggio. La potenza dell’immaginazione ci guida verso orizzonti inaspettati. ‘Fiore sulla luna’ rappresenta un consiglio del sé presente al sé passato per il futuro”.

Con questo brano Federico continua la carriera da solista iniziata nel 2021 dopo i successi conquistati con il duo Benji & Fede dal 2015 al 2019. Ad oggi, oltre alle certificazioni in coppia Fede conta due dischi di platino, uno per il singolo “Pesche” e uno per “Non è mai troppo tardi“.