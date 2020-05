Fatti sentire Festival slitta al 2021 la finale della seconda edizione

Fatti Sentire Festival 2a edizione. La finale del Contest per artisti emergenti prevista per il prossimo 13 giugno, slitta al 2021 a causa delle attuali condizioni di emergenza sanitaria.

La decisone è stata presa dall’organizzazione, di comune accordo con l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo (Mi), e tutte le realtà strettamente coinvolte, ed è maturata in ottemperanza ai provvedimenti disposti per contenere la diffusione del Covid-19.

I vertici di Rusty Records e Milleunoeventi, organizzatori del Contest, hanno dichiarato:

“Abbiamo sperato sino all’ultimo di poter portare in scena questo grande evento Live anche perché, dopo lo straordinario successo di pubblico a livello nazionale dello scorso anno, per la seconda edizione avevamo in serbo grandi sorprese – artistiche,scenografiche e grandi ospiti del panorama musicale italiano.

Infatti, è opportuno ricordarlo, un grande show musicale non si improvvisa, ma è il frutto di un duro lavoro di squadra tra molti professionisti del settore che, già dallo scorso settembre, erano all’opera per portare in scena un grande spettacolo.

Lo dimostrano anche i tanti attestati di stima e la fiducia di importanti partner dell’industria musicale, italiana ed internazionale, che avevano riconosciuto nel Fatti Sentire – Festival della Musica Emergente Italiana una grande opportunità per gli artisti che solitamente hanno poca visibilità. e per questo sono entrati a far parte della squadra organizzativa.

Da ricordare anche che, questa edizione è stata presentata ufficialmente lo scorso novembre all’interno della Milano Music Week.

La prestigiosa commissione artistica ha comunque portato a termine la selezione dei 60 semifinalisti, su oltre trecento ammessi dalle selezioni online provenienti da tutta Italia, che a breve saranno ufficializzati dall’organizzazione.

Dovremo capire e lo faremo nei prossimi giorni come tutelare gli artisti ammessi alle tre semifinali che si sarebbero dovute svolgere con audizioni Live a Milano, Roma e Bari e che avrebbero decretato i 12 finalisti per la finale del 13 giugno.“