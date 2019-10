E' uscito "Mi Gira La Testa", il singolo del cantautore e chitarrista didio. Il videoclip diretto dal regista Simone Pezzuto è in anteprima esclusiva su All Music Italia.

Radio Date decisamente sottotono questa settimana, soprattutto nel giorno più importante, il venerdì. Sarà che i nostri artisti non amano il 1° novembre?Tra le nuove.

Per il suo nuovo album il tenore polistrumentista si è affidato ad alcune delle più valide penne della musica italiana.

L'8 Dicembre l'artista partirà con un tour in 47 teatri americani.

Dopo i controlli effettuati dal nostro sito sui brani dei Giovani abbiamo preso in considerazione quelli di Area Sanremo.

Tiziano Ferro tutte le versioni in uscita del nuovo album, "Accetto miracoli"

Tre le versioni in arrivo più una quarta in esclusiva per Amazon.