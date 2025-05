Fatti Sentire 2025: ecco i nomi dei 84 semifinalisti in attesa dell’arrivo su Rai 2

Sono stati annunciati gli 84 artisti selezionati per il Fatti Sentire Festival 2025, il contest musicale che dopo aver attraversato l’Italia in 11 tappe si prepara ad arrivare su RAIDUE con le sue semifinali televisive.

Un lavoro lungo e appassionato che ha coinvolto centinaia di artisti, ascoltati e valutati durante le audizioni dal vivo dalla Commissione Artistica e dalle giurie locali.

Dopo le Audizioni Regionali che si sono svolte tra novembre 2024 e aprile 2025 si passa ad una nuova fase di selezioni che porterà 40 artisti alle 4 semifinali televisive eseguendo brani originali. Da lì solo 8 finalisti accederanno alla serata finale un evento trasmesso in differita su TV nazionale, dove i finalisti si esibiranno dal vivo, accompagnati da una band professionale e in compagnia di ospiti d’onore della musica italiana.

Per il momento l’appuntamento per tutti i selezionati è fissato per il 21 giugno (audizione) e il 22 giugno (eventuali semifinali).

In attesa delle prossime fasi andiamo a scoprire gli 80 + 4 semifinalisti.

fatti sentire 2025 festival – glI 80 artisti selezionati dalla fase 1

Omar Ahmed (Omy)

Chiara Alesci

Rocco Amendolara

Gianluca Amore

Linda Antosiano (Linn)

Marie Nicole Bacco (Marie Nicole)

Andrea Balestrieri

Gaia Balzia

Domenico Barbera (DOMENICO & VITO)

Claudio Bernardi (the Miss)

Alessia Boccuto (Demodée)

Alberto Boschiero (BOSCO)

Cristina Bringheli

Sofia Evita Cagno (Sofia Evita)

Mario Calarco

Stefano Camuffo

Maria Sofia Cancelli (MARIA SOFIA)

Antonio Cannazza

Mattia Cappellari

Maria Carmisciano (La Carma)

Sabina Carretto (SABINA)

Davide Cascini

Tonia Cataldo (NYYA)

Giorgia Cattaldo

Giulia Cerruti Bozzola

Sandra Cestaro

Ginevra Cicconi

Alice Confalonieri (Leninféa)

Andrea Camilla Conte (Andrea)

Carola Cuneo

Daniele D’Adamo (Magadan)

Paola D’Alessandro (LEDA P)

Giulia D’Anello (Giulia)

Alberto D’Onofrio

Giovanna Daniello (Giovanna)

Arianna Chiara De Piccoli (Arianna Chiara)

Sabrina De Stefano

Asia Del Prete (ASIA)

Vincenzo Di Pietro (Riviera Boys)

Nina Duschek Ceresara (Nina Duschek)

Stefania Fabbri (Aryas)

Veronica Fabris

Piercesare Fagioli (PierC)

Simone Foti Cuzzola (Simone Foti)

Manuela Giannobile (lanobile)

Ilenia Giovannoni (Ilenya)

Lucia Giso

Antonio Granato

Luca Grillo (SK4T)

Giulia Iacone

Lorenzo Iuracà

Carmen Lo Conte

Paolo Lopez (Paolo Lopez)

Luca Marchese (Pausa)

Giovanni Masin (VANGIO)

Kay Mifsud

Sara Minuti

Mariagiulia Mondini (Hope)

Sevika Pagano (Sevika)

Andrea Manuel Pagella (Le Distanze)

Aurora Concetta Panzanaro (Aurora)

Giorgia Pastori

Lorenzo Perondi

Lorenzo Maria Perrone (Lorenzo Perrone)

Gabriele Piro

Alessia Prestifilippo (Alessia)

Giuseppe Renella (MONET)

Lucia Rosaniti

Giulia Russo

Tommaso Sangiorgi

Ludovico Sanmartino

Dalila Sanna (Dalîlah)

Marianna Lucia Scigliuzzo (Monnalisa)

Emanuele Sorrentino

Nicola Squillace

Maria Grazia Terranova (Joline)

Matteo Valentini (IlRed)

Gregorio Vannacci (CRISO)

Serena Viel (Viel)

Sofia Zaros (SOFIA ZAROS)

