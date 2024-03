Torna con un primo premio importante, Fatti Sentire, il Festival dedicato alla musica emergente

Fatti Sentire Festival, l’evento dedicato alla musica emergente ha aperto le iscrizioni nei giorni scorsi (qui i dettagli, si chiude il 22 marzo), e ora annuncia oltre ai primi premi anche la Commissione Artistica che si occuperà della scelta degli artisti in gara.

La finale di questa nuova edizione dell’evento che ha lo scopo di promuovere la cultura della musica italiana si svolgerà il 25 maggio a Formigine, in provincia di Modena. Non solo, l’evento sarà anche trasmesso in televisione da un’importante rete televisiva nazionale.

Direttore Artistico dell’evento e Presidente di Commissione è Marcello Balestra mentre la Commissione è a sua volta formata oltre che da Balestra da Fausto Donato di Universal Music, dalla vocal coach Giovanna Sparla e dal nostro direttore, Massimiliano Longo.

A loro si affiancherà di volta in volte un quinto giurato a rotazione scelto tra produttori, giornalisti, artisti e autori di sicura competenza.

L’edizione 2024 di FATTI SENTIRE FESTIVAL, rassegna dedicata alla musica italiana emergente, è organizzata dall’Associazione Culturale “FATTI SENTIRE” con OCCHIOXOCCHIO ENTERTEINMENT srl, in collaborazione con il COMUNE DI FORMIGINE, patrocinati da NUOVOIMAIE.

Tra l’altro in questa edizione l’età di iscrizione sale fino a 45 anni su scelta del direttore artistico: “Non è mai tardi per fare il cantante e quando si trova la propria dimensione si può cominciare a comunicare, ma la propria dimensione non si trova sempre a vent’anni”.

Il montepremi complessivo è di 5.500 euro: in palio 5000 euro per il vincitore, assegnati da una giuria di qualità di assoluto prestigio, ai quali si aggiungono 500 euro attribuiti da NUOVO IMAIE a uno dei finalisti.

Le fasi finali della rassegna potranno contare su ospiti musicali di prestigio.

Il comune di FORMIGINE con oltre trentaquattromila abitanti è molto attivo sul territorio con un calendario fittissimo di eventi. FATTI SENTIRE FESTIVAL si inserisce perfettamente nel contesto degli eventi musicali per i cittadini di tutte le età, poiché propone un evento musicale a sostegno dei giovani artisti, ma con la presenza di ospiti famosi e conosciuti a tutti del panorama della musica italiana.

Fatti sentire Festival, conosciamo meglio la commissione artistica

MARCELLO BALESTRA

Conosce LUCIO DALLA nel 1980 alle Isole Tremiti. Nel 1989 diventa Responsabile Editoriale e legale dell’etichetta PRESSING S.r.l., l’etichetta di Lucio Dalla.

Fino al 2001 è Responsabile Artistico di tutte le produzioni discografiche di Lucio Dalla, Samuele Bersani, Gianni Morandi e Angela Baraldi.

Dal 2001 al 2014 lavora in Warner Music Italia alla Direzione Artistica della CGD e dal 2004 alla Direzione Artistica Warner Music Italia.

È lui a suggerire alla redazione di Amici di Maria De Filippi di introdurre gli inediti nelle sfide e nella compilation. Ed è lui il primo discografico a lanciare sul mercato discografico un artista dal programma, Marco Carta.

Tra le altre sue firme in Warner Music Arisa, Simona Molinari, Annalisa e Renzo Rubino.

Nel 2020 la Prima teatrale nazionale dello spettacolo “LUCIO C’È“, racconto scritto da Balestra sul percorso umano e professionale con Lucio Dalla dal 1980 in poi.

FAUSTO DONATO

Chitarrista di una delle prime rock band italiane degli anni ‘80 con cui va in tour in America e apre concerti e tour di Iron Maiden, Ramones, Ian Gillan Band, collabora e scrive come giornalista e redattore per numerose testate musicali.

Nel 1990 entra in discografia nella CBS (poi diventata Sony Music) con incarico di promotion manager. Lavora al fianco dei più importanti artisti italiani e internazionali, da Ivano Fossati a Fiorella Mannoia, da Cindy Lauper a Bruce Springsteen.

Negli anni a seguire passa in BMG come product manager e in seguito come A&R manager. Da sempre attratto e concentrato sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi artisti, fonda con un collega un’etichetta, EXTRA LABEL distribuita da Virgin dove scopre e lancia Caparezza, Roy Paci e Flaminio Maphia.

L’etichetta verra poi assorbita da EMI Music. Dal 2006 Fausto lavora in Universal Music. A giugno 2022 pubblica il suo primo libro, “ROCKERS”. È docente per il Master Artist and Repertoire presso la LUISS BUSINESS SCHOOL DI ROMA.

MASSIMILIANO LONGO

Fondatore e direttore di ALL MUSIC ITALIA, muove i primi passi nel settore gestendo i rapporti con i fan di artisti come Gianluca Grignani e Syria. Ben presto diventa Personal Assistant di Grignani, ruolo che ricoprirà per 7 anni e di cui scriverà nel libro “Rockstar a metà” e collabora con Niccolò Agliardi.

Nel 2014 lascia la discografia per fondare All Music Italia, sito che si occupa di sola musica italiana e mette tra i propri obiettivi l’attenzione per gli artisti emergenti e la loro tutela, attraverso diverse battaglia che lo hanno visto affiancato anche da Striscia la Notizia. Proprio questo impegno gli vale il nel 2021 il ruolo unico di Garante della trasparenza per i partecipanti ad Area Sanremo.

Tra i tanti obiettivi centrati da All Music Italia nel corso di dieci anni di attività ci sono anche il Premio alla Carriera a Milva, conferito al Festival di Sanremo grazie ad una petizione lanciata dal sito e il Premio MEI Musicletter come sito musicale dell’anno 2023.

Massimiliano, oltre a tenere masterclass per artisti emergenti, partecipa come giurato in diversi Contest nazionali, televisivi e non, tra questi Amici, Summer Festival, 1MNext del Primo Maggio Roma, contemporaneamente porta avanti anche la carriera di manager di artisti emergenti (attualmente con Niveo) e consulente artistico per progetti musicali.

GIOVANNA SPARLA

Vocal Coach dell’associazione culturale “FATTI SENTIRE”, ha studiato presso il conservatorio Antonio Scontrino di Trapani canto lirico e fagotto.

Insegnato per 15 anni come esperto musicale presso il quinto circolo di Marsala e dirige diversi cori polifonici tra i quali quelli per i concerti di Roberto Vecchioni e di Antonella Ruggiero oltre al coro HARMONIA MUNDI nella trasmissione televisiva Rai ‘Nella memoria di Giovanni Paolo II’.

Nel 2021 vince premio internazionale a Foggia con il coro ‘Raggio di sole’ e con lo stesso vince ‘Un Coro Per Mariele’. Ha ricoperto il ruolo di Direttore artistico della trasmissione A VOICE FOR MUSIC, SING e NEXT TALENT andati in onda su Tv Gold Italia. Ricopre il ruolo di presidente dell’associazione teatrale e musicale ‘forum’ con il quale ha portato in scena diversi musical.

Ha preparato diversi giovani che hanno calcato i palchi di diversi talent televisivi come TI LASCIO UNA CANZONE, I FATTI VOSTRI, THE VOICE, SANREMO YOUNG.