Fasma pronto a racchiudere i ricordi nel nuovo singolo, “Indelebile”

Fasma Indelebile testo e significato del nuovo brano del giovane artista.

A due mesi dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano Parlami, il cantautore è pronto a tornare con un nuovo singolo intitolato Indelebile.

La canzone uscirà venerdì 7 maggio per Epic Records Italy / Sony Music Italy ed è già disponibile in pre save qui. Fasma si è esibito al Concerto del Primo Maggio e, per l’occasione, ha lanciato il suo singolo cantando a petto nudo con la scritta Indelebile, circondata da decine di altre parole scritte a penna, sulla pelle.

Fasma Indelebile testo significato e audio

Indelebile mira a racchiudere i ricordi in una canzone per custodirli per sempre e, dal punto di vista musicale, prosegue la contaminazione di generi musicali, presente anche in Parlami, con sonorità rock che si affiancano al cantautorato rap.

“‘Indelebile’ è intensità, verità, uno sfogo su musica. – commenta Fasma – Siamo qui per raccontare il nostro punto di vista e la musica, ancora una volta, è il nostro modo per farci capire dal mondo esterno. I ricordi sfumano nel tempo, servono delle prove, delle testimonianze, dei libri, per poter continuare a ricordare. In questo caso, è una canzone a renderli indelebili.“

Il brano nasce con la crew di Fasma, la WFK, create insieme al produttore GG (Luigi Zammarano), Tommy l’Aggiustatutto e il suo manager Lorenzo Zefferi: “Esistiamo dentro di noi da sempre, a livello pubblico dal 17/12/2016“.

L’etichetta ha all’attivo tre artisti: Lil Zeff, Riviera e Barak da Baby. Ad oggi l’artista ha collezionato il disco d’oro per i singoli Marylin M., il doppio platino di Per sentirmi vivo e il disco d’oro per Parlami.

Fasma Indelebile testo e audio

In arrivo il 7 maggio