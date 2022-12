I FAKE chiudono il 2022 con un nuovo singolo, “L’inferno dentro al paradiso”

Tornano i FAKE con un nuovo singolo, il decimo della loro sfaccettata carriera ricca di importanti esperienze molto diverse tra loro. È fuori per Edizioni Principio L’inferno dentro al paradiso.

Se il 2022 della band si è aperto con il singolo Solo dentro il ghiaccio a cui hanno fatto seguito Resterei a digiuno e Parti o Resti, si chiude ora con questo nuovo pezzo, L’inferno dentro al paradiso.

Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia, ovvero i FAKE, commentano così questa nuova canzone:

Oggi nello ‘spettacolo’ della vita, sembra che i fari siano puntati solo su ciò che non va, su ciò che è negativo ed ovviamente ci dimentichiamo delle cose belle. Questo brano parla proprio di questo. Anche se la nostra testa andrà verso le paure, avremo sempre la certezza che chi ci fa stare bene è il vero paradiso.

Autori e compositori di questo nuovo singolo sono sempre i FAKE insieme a Francesco Ciccotti che del progetto è anche direttore artistico. Gli arrangiamenti sono curati da Luca Cherchi e Francesco Torre. Il brano è stato stato registrato, mixato e masterizzato presso Waves Music.

Conosciamo meglio i Fake

La band nasce col nome di Thema e per anni gira l’Italia proponendo la propria musica e partecipando anche ad importanti programmi come Amici di Maria De Filippi (2017).

Nel 2019 la band si scioglie e due dei membri, Luca Ferrara e Mattia Missaglia, decidono di formarne una nuova composta questa volta da soli 3 elementi. Così iniziano la ricerca della voce che possa incastrarsi con le loro idee musicali.

Per caso si imbattono nel video di un ragazzo e da quel momento la band ha il suo frontman: Fabrizio Bolpagni.

Fabrizio nonostante la sua giovane età, 22 anni, ha un curriculum di tutto rispetto. Inizia la sua carriera a 11 anni su Rai 1 a Ti lascio Una Canzone. Nel 2014 partecipa al F.I.M. (Fiera Internazionale della Musica) a Genova e nello stesso anno raggiunge la semifinale di “Vocine Nuove Castrocaro”.

Nel 2015 con il maestro Vince Tempera ha l’opportunità di cantare di fronte a 20 mila persone in piazza Bra, a Verona, durante la notte dell’ultimo dell’anno, e sempre nel 2015, è stato convocato presso gli studi Rai di Roma dal maestro Leonardo De Amicis, per la selezione finale del festival EUROSONG.

Con Fabrizio nel gruppo la band cambia nome in FAKE. Il claim del progetto è: “Più una persona è vera e sincera, più rischia di sembrare falsa proprio perché nessuno è più abituato alla verità.”

Tre i singoli usciti nel 2020: Così, Dillo e L’infinito parte da zero, brani che ottengono un discreto riscontro. In particolare Dillo viene scelta per la campagna pubblicitaria SUSUNA in onda sulle reti Mediaset.

Nel mese di aprile 2021 escono su Spotify La vita tranne te e Mi guardo Lol. A novembre 2021 sostengono una sfida ad Amici e partecipano al Christmas Contest 2021 approdando in finale ed esibendosi di diritto al Concerto di Natale in Vaticano dove vincono l’ambito premio come miglior interpretazione e vengono ricevuti da Papa Francesco. Il brano presentato è I miei regali.

Nel 2022 pubblicano quattro nuovi singoli arrivano ad un totale di 10 pubblicazione e superando quota 1.300.000 stream sul solo Spotify.