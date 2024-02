Fabri Fibra, “In Italia”: dal 2008 al 2024, questa volta in compagnia di…

Fabri Fibra, “In Italia 2024“: testo della nuova versione dell’iconico brano del 2008.

A 17 anni di distanza dalla sua pubblicazione, venerdì 23 febbraio Fabri Fibra torna con “In Italia 2024” (Epic Records Italy / Sony Music Italia): una nuova versione dell’iconico brano del 2008, prodotto da Big Fish e contenuto nella riedizione del quarto album dell’artista, “Bugiardo“.

Questa volta, però, al fianco del rapper non troveremo più Gianna Nannini, ma… Fibra non ha ancora svelato l’identità dell’artista con cui condividerà questo viaggio In giro per l’Italia.

“In Italia 2024 è la dimostrazione di come una canzone, a distanza di 17 anni dalla sua pubblicazione, possa avere ancora qualcosa da dire, tanto da riuscire a farsi strada da sola e a far sentire a tutti la necessità di rinascere in una nuova versione, con nuove voci e nuove rime”.

“In Italia” feat Gianna Nannini: TESTO DEL BRANO

Di seguito riportiamo il testo della versione originale del brano, “In Italia” feat Gianna Nannini:

Ci sono cose che nessuno ti dirà

Ci sono cose che nessuno ti darà

Sei nato e morto qua

Nato e morto qua

Nato nel paese delle mezza verità

Dove fuggi?

In Italia

Pistole in macchine in Italia

Machiavelli e Foscolo

In Italia

I campioni del mondo

Sono in Italia

Benvenuto

In Italia

Fatti una vacanza al mare

In Italia

Meglio non farsi operare

In Italia

E non andare all’ospedale

In Italia

La bella vita

In Italia

Le grandi serate e i gala

In Italia

Fai affari con la mala

In Italia

Il vicino che ti spara

In Italia

Ci sono cose che nessuno ti dirà

Ci sono cose che nessuno ti darà

Sei nato e morto qua

Sei nato e morto qua

Nato nel paese delle mezze verità

Ci sono cose che nessuno ti dirà

Ci sono cose che nessuno ti darà

Sei nato e morto qua

Sei nato e morto qua

Nato nel paese delle mezze verità

Dove fuggi?

In Italia

I veri mafiosi sono

In Italia

I più pericolosi sono

In Italia

Le ragazze nella strada

In Italia

Mangi pasta fatta in casa

In Italia

Poi ti entrano i ladri in casa

In Italia

Non trovi un lavoro fisso

In Italia

Ma baci il crocifisso

In Italia

I monumenti

In Italia

Le chiese con i dipinti

In Italia

Gente con dei sentimenti

In Italia

La campagna e i rapimenti

In Italia

Ci sono cose che nessuno ti dirà

Ci sono cose che nessuno ti darà

Sei nato e morto qua

Sei nato e morto qua

Nato nel paese delle mezze verità

Ci sono cose che nessuno ti dirà

Ci sono cose che nessuno ti darà

Sei nato e morto qua

Sei nato e morto qua

Nato nel paese delle mezze verità

Dove fuggi?

In Italia

Le ragazze corteggiate

In Italia

Le donne fotografate

In Italia

Le modelle ricattate

In Italia

Impara l’arte

In Italia

Gente che legge le carte

In Italia

Assassini mai scoperti

In Italia

Volti persi e voti certi

In Italia

Ci sono cose che nessuno ti dirà

Ci sono cose che nessuno ti darà

Sei nato e morto qua

Sei nato e morto qua

Nato nel paese delle mezze verità

Ci sono cose che nessuno ti dirà

Ci sono cose che nessuno ti darà

Sei nato e morto qua

Sei nato e morto qua

Nato nel paese delle mezze verità

Fabri Fibra, “In Italia 2024”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “In Italia 2024” sarà disponibile a breve.

FABRI FIBRA E IL RAP

Dal suo primo vero album, “Turbe Giovanili” (2002), all’ultimo progetto discografico, “CAOS” (certificato doppio disco di platino), passando per un disco rivoluzionario come “Tradimento” (disponibile dal 9 giugno per la prima volta in vinile), Fabri Fibra ha dimostrato come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo, facendo diventare il rap il genere più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.

A questo proposito, da lunedì 19 febbraio su Netflix sono disponibili le prime quattro puntate di “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia“, competizione rap con giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. A partire da lunedì 26 febbraio sarà invece possibile guardare gli episodi 5 – 6 e 7, mentre per l’ottavo bisognerà attendere il 4 marzo.