Fabio Rovazzi torna al cinema: 3 giornate speciali per “Con Chi Viaggi”

Fabio Rovazzi al cinema con Con Chi Viaggi.

Fabio Rovazzi torna a vestire i panni di attore protagonista in un film, Con Chi Viaggi di YouNuts!

Il film arriverà il 23, 24 e 25 maggio nelle sale per tre giornate-evento.

Con lui, sul grande schermo, Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Il film è prodotto da Lucky Red in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon e scritto da Matteo Menduni, Lillo Petrolo e Tommaso Renzoni.

Si tratta della seconda esperienza da attore per Rovazzi, dopo quella del 2018 ne Il Vegetale in cui interpretava se stesso e dopo alcune partecipazioni in serie TV.

Con Chi Viaggi è stato girato tra Roma e l’Umbria. Fabio interpreta Michele che, grazie a un’app di car-sharing, incontra nel tragitto tre sconosciuti: Paolo (Lillo), Elisa (Michela De Rossi) e Anna (Alessandra Mastronardi). Il viaggio si rivela avventuroso tra segreti da scoprire, risate e colpi di scena che cambieranno le vite dei quattro protagonisti.

“Sono felicissimo che questa esperienza sia in dirittura d’arrivo perché sono curioso di vedere quale sarà la reazione del pubblico a questo film; per me è stata una grande avventura e un grande onore aver lavorato con personaggi del calibro di Lillo, Alessandra e Michela. La trama è assolutamente innovativa e diversa da ciò a cui siamo abituati di solito, anche per merito dei due registi super giovani e all’inizio della loro carriera nel mondo del cinema che hanno una visione artistica molto vicina alla mia. Mi auguro che questo film possa essere occasione di divertimento come lo è stato per noi realizzarlo!”

Nell’attesa di avere, magari anche quest’anno, il suo tormentone estivo tra i singoli più suonati (chissà…), Fabio Rovazzi torna protagonista sul grande schermo.