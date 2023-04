Ezio Bosso: esce il 12 maggio, a due giorni dall’anniversario della scomparsa, l’inedito “No man’s land”

Il 12 maggio prossimo arriverà un brano inedito di Ezio Bosso, No man’s land, di Ezio Bosso, una canzone che, come riporta l’ANSA, è stata scoperta dal nipote che si sta occupando della gestione del repertorio musicale del maestro.

Questo pezzo uscirà qualche giorno prima del terzo anniversario della scomparsa del musicista venuto a mancare il 14 maggio del 2020. Si tratta di un brano per pianoforte, violino e violoncello scritto e registrato tra Londra e Roma nel 2001.

Fuori per Buxus Record, l’etichetta discografica creata dall’artista e ripresa in mano dalla famiglia, questi quattro minuti e mezzo di musica sono stati eseguiti live tra il 2006 e il 2008, periodo in cui Ezio Bosso viveva a Londra.

Il brano vedrà la luce grazie a Tommaso Bosso, il nipote di Ezio che è stato incaricato di mettere ordine in tutto il materiale artistico dello zio.

Tommaso ha dichiarato all’ANSA:

“E’ la sua prima composizione in assoluto per piano trio, la prima da lui suonata al pianoforte all’ inizio della sua carriera di ‘pianista all’ occorrenza’, come lui scherzando la definiva. Lavorando con l’ obiettivo di preservare e mantenere il repertorio registrato o mai suonato di Ezio, tra il materiale già pubblicato sono spuntati anche gli inediti.”

Nel corso della seconda metà del 2023 verrà pubblicato un album, il secondo, contenente brani per formazioni varie mai suonati in pubblico o registrati prima da Ezio Bosso.

“Come segno di prosecuzione, mi piacerebbe tantissimo coinvolgere pianisti giovani sia per questo brano sia per portare avanti il repertorio di Ezio. Mi viene in mente un ragazzo che era anche amato da Ezio, Francesco Mazzonetto di cui alla fine di giugno cureremo la pubblicazione del secondo disco“.

L’etichetta discografica Buxus Records ad oggi ha già pubblicato, a marzo scorso, Heels Bells. Il progetto è l’album di debutto del D4rkie Quartet, formazione capitanata da Silvia Catasta, storica collaboratrice di Ezio Bosso.