Mancano ancora 6 mesi all’Eurovision Song Contest 2021, che si svolgerà il 18, 20 e 22 maggio da Rotterdam. L’EBU ha annunciato che per l’edizione del prossimo anno non ci sarà un nuovo allocation draw, ma resterà valida la suddivisione delle semifinali già sorteggiata per il 2020.

L’Eurovision 2021 riparte, quindi, da dove si era fermato. Confermati i 41 paesi, l’allocazione dei paesi semifinalisti, mentre nei prossimi mesi si conosceranno i nomi degli artisti che vi prenderanno parte.

L’Italia voterà nella prima semifinale del 18 maggio, mentre Senhit, rappresentante di San Marino, si esibirà nella seconda del 20 maggio.

A marzo 2021 verrà anche indicato l’ordine di uscita, nel momento in cui tutti i brani in gara saranno svelati.

EUROVISION SONG CONTEST 2021 – LE SEMIFINALI

Di seguito la suddivisione dei Paesi.

PRIMA SEMIFINALE – 18 maggio, ore 21

(Voteranno anche Italia, Germania, Paesi Bassi)

PRIMA METÀ

Macedonia del Nord

Bielorussia

Lituania

Svezia

Slovenia

Australia

Irlanda

Russia

SECONDA METÀ

Norvegia

Cipro

Croazia

Azerbaigian

Malta

Israele

Ucraina

Romania

Belgio

SECONDA SEMIFINALE – 20 maggio, ore 21

(Voteranno anche Francia, Regno Unito, Spagna)

PRIMA METÀ

Austria

Moldavia

Polonia

San Marino

Serbia

Islanda

Repubblica Ceca

Grecia

Estonia

SECONDA METÀ

Danimarca

Bulgaria

Svizzera

Finlandia

Armenia

Lettonia

Georgia

Portogallo

Albania

Nel frattempo Ben Dolic, che avrebbe dovuto rappresentare la Germania all’Eurovision 2020, ha confermato che il prossimo anno non sarà in gara. Per conoscere il nome del rappresentante italiano, invece, dovremo aspettare il Festival di Sanremo.

Il 29 novembre, invece, si svolgerà in Polonia lo Junior Eurovision Song Contest, con in concorso 12 paesi tra i quali non c’è l’Italia, che ha vinto la manifestazione con Vincenzo Cantiello nel 2014.

Foto di Kris Pouw