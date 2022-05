“Amore e rivoluzione” è il nuovo disco degli Eugenio in via di gioia: “il nostro personale tentativo di micro rigenerazione”

Periodo in continuo movimento artistico per gli Eugenio in Via di Gioia che, dopo la mega scritta TI AMO ANCORA in Piazza San Carlo a Torino, i live in giro per la città e l’uscita di Terra, primo singolo e prima canzone d’amore della band dedicata al Pianeta, per la band è tempo di pubblicare il nuovo album…. Amore e Rivoluzione.

Nel disco gli Eugenio in Via di Gioia tornano a parlare dì ambiente allargando però il discorso a una riflessione sulla società, le relazioni, gli scontri generazionali, il capitalismo e le politiche economiche e globali che ci siamo imposti.

Amore e rivoluzione il 20 maggio esce su tutte le piattaforme digitali oltre che in diversi formati fisici: vinile classico e uno speciale vinile in serie limitata autografato. Anche il cd è una special edition – “piratato” – e tiratura limitata.

Acquista Amore e rivoluzione in vinile

EUGENIO IN VIA DI GIOIA AMORE E RIVOLUZIONE IL CONCEPT DEL DISCO

In questo quarto album gli Eugenio in Via Di Gioia collaborano con Francesca Michielin, Elio, Duffy, il Piccolo Coro dell’Antoniano… insomma feat. dai 3 ai 60 anni. Alla produzione, elettronica e sperimentale, il Maestro Vittorio Cosma che commenta:

“Gli Eugenio in Via Di Gioia oltre ad essere degli artisti di grande talento sono delle persone capaci di schierarsi, di prendere posizione e di parlare di temi come l’ambiente o le diseguaglianze in maniera diretta e mai banale. Anche per questo motivo il disco ha avuto una lavorazione lunga ed approfondita, proprio per riuscire a creare un’opera di senso e non un mero prodotto.”

La band invece riassume così il senso di questo progetto:

“Il sistema in cui viviamo è fallimentare: sfruttamento, disuguaglianze, consumismo sfrenato. C’è un disperato bisogno di cambiamento.

Se continuiamo a far finta di niente ad un certo punto questa stupenda scenografia crollerà, mettendo in luce lo sfondo atroce, nudo e terribilmente crudo che la circonda. Evvivaaa.

La buona notizia è che esiste un’alternativa, ne esistono infinite, dobbiamo solo inventarle e intraprenderle.

“Amore e Rivoluzione” non è solo un album: è il nostro personale tentativo di micro rigenerazione. Il nostro invito ad un’azione collettiva. Il nostro manifesto per un’inversione di rotta partecipata, transgenerazionale”

Ecco la tracklist di Amore e Rivoluzione:

Quarta Rivoluzione Industriale con Elio Terra Filastrocca per Grandi con il “Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni” Libero In Cima con Francesca Michielin Rabbia Provincia Assassina Nuvola Plot Twist prod. Duffy Giornalaio Umano Utopia

Ma perchè questa contrapposizione nel titolo tra la parola amore e quella rivoluzione? Il tutto nasce da queste considerazioni.

E’ stimolo all’azione e all’amore in un’unica formula, una nuova direzione per i singoli e per la collettività. È arrivato il tempo di una rivoluzione sociale ed etica, una rimodellazione degli stili di vita e dei consumi, una ritrovata consapevolezza di sé e del mondo. Cambiamento che nasce dall’amore, sinonimo di cura, di bellezza, di relazioni.

E’ giunto il momento di smettere di rinunciare alla felicità per ambire alla chimera del successo personale, ritrovarsi nelle Piazze, per le strade, convivere. S

Sembrano parolone vacue e retoriche, ma sono perfettamente riconducibili al movimento che naturalmente si sta creando intorno a questo gruppo di amici. Il cibo condiviso ai concerti, le foreste collettive, i raduni musicali, i crowdfunding e flash mob sono solo alcuni esempi di quello che sta accadendo sempre più frequentemente, una comunità quella degli Eugenio in via di Gioia che ama, agisce e supporta al di là delle mode e delle tendenze.

Si attivano microrivoluzioni dove i singoli non si sentono schiacciati e impotenti, ma parte di una rete i cui nodi comunicano e abbattono il sistema piramidale.

Compagni di viaggio di “Amore e Rivoluzione” sono “Tlon” ovvero Maura Gancitano e Andrea Colamedici, che con un percorso di approfondimento con la band, hanno messo in atto una riflessione profonda sulle canzoni dell’album. Presenti anche “Campagna Amica”, la Fondazione di Coldiretti nata nel 2008, che affianca gli Eugenio in Via di Gioia nella loro musica da tempo e ne condivide temi come quello della sostenibilità, della biodiversità e del rispetto dell’ambiente.

Partner d’eccezione è “Scomodo” che ha prodotto una pubblicazione dedicata interamente a Amore e Rivoluzione come alternativa al booklet. 52 scrittori Under 30 e 9 illustratori hanno dato vita a 11 storie ed un racconto-manifesto in apertura ispirati direttamente alle canzoni dell’album degli Eugenio in Via di Gioia, raccolte in una pubblicazione editoriale unica nel suo genere, sperimentale e corale. Stampato in 18.000 copie, il numero verrà distribuito gratuitamente durante gli in-store e i concerti della band.”

LE DATE INSTORE e il tour

In occasione dell’uscita di Amore e Rivoluzione gli Eugenio in Via di Gioia incontreranno il pubblico nelle seguenti città:

20/05 – Torino: Associazione Culturale Comala – C.so Francesco Ferrucci, 65/a, 10138 Torino TO

23/05 Milano: Feltrinelli Duomo – P.zza Duomo – Via U.Foscolo 1/3, 20121 Milano

24/05 Bologna: Feltrinelli Galleria – P.za di Porta Ravegnana, 1, 40126 Bologna BO

25/05 Roma: Feltrinelli Appia – Via Appia Nuova, 427/a-b, 00181 Roma RM.

Gli instore non finiscono qui, proprio per la divulgazione e confronto sui temi del nuovo disco, gli Eugenio in Via Di Gioia, affidano alla giovane start up “Assembleiamo” e all ’Associazione Universitaria “Primavera degli Studenti” una serie d’incontri nelle scuole superiori e nelle università:

20 maggio – Politecnico di Torino

20 maggio – IIS Ettore Majorana di Torino Liceo Scientifico e Istituto Tecnico

23 maggio – Università Statale di Milano con l’associazione studentesca UniSì

23 maggio – Istituto Tecnico Statale Pier Paolo Pasolini

24 maggio – Università di Bologna con l’associazione studentesca Sinistra Universitaria Bologna

25 maggio – Università Roma Tre con l’associazione studentesca Studenti alla terza Tecnico Turistico, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane

25 maggio – Istituto Eliano Luzzati di Palestrina (RM)Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio e Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico sociale

Quest’estate la band sarà live con AMORE E RIVOLUZIONE TOUR, queste le prime date annunciate:

29 giugno Roma – Villa Ada Fest

5 luglio Bologna – Botanique

7 luglio Padova al Parco della Musica

8 Milano Carroponte

15 luglio Torino Flowers Festival

16 luglio Genova BalenaFestival

24 luglio Firenze Ultra Vox

6 agosto Bergamo NXT Station

10 agosto Acri – Anfiteatro (CS)

20 agosto Lignano Sabbiadoro Nottinarena

Foto di RKH Studio