Etta rivela il suo stato di continua tensione nel brano “Stressata”

Stressata è il nuovo singolo di Etta (nome d’arte di Maria Antonietta Di Marco). Il brano, disponibile negli store digitali dal 25 novembre 2022 per ADA Music Italy, segna l’esordio dell’artista nel mondo del rock.

Etta è nota al grande pubblico per aver partecipato a X Factor nel 2021. Nello stesso anno, ha vinto Area Sanremo. Anche quest’anno, ha partecipato ad Area Sanremo arrivando tra i finalisti per accedere alla serata di Sanremo Giovani.

Nel nuovo singolo Stressata, la cantante descrive il suo perenne stato di tensione. Racconta un fenomeno comune a molti giovani della sua età, che soffrono di disturbi d’ansia. Sottolinea però che questo disagio, se sei donna, assume un significato del tutto diverso.

Spesso quando è una donna ad essere stressata, la società tende ad attribuire questa condizione al suo periodo mestruale. Le fluttuazioni ormonali sono una costante nella vita di una ragazza. Dare un’accezione negativa a questo processo naturale è fortemente discriminatorio e soprattutto sbagliato.

Queste considerazioni sono alla base di Stressata, come conferma Etta nel presentare il brano. Stressata è anche espressione della volontà di assecondare i propri bisogni senza preoccuparsi dei pregiudizi altrui, esponendosi, senza inibizioni, sulla propria situazione intima ed erotica.

“Conosco tantissime ragazze che non hanno mai raggiunto l’orgasmo, altre che sono in imbarazzo nel dire al proprio partner di avere il ciclo, io stessa quando ero a scuola e per sbaglio, dalla tasca anteriore dello zaino, si intravedeva l’assorbente ‘d’emergenza’ me ne vergognavo profondamente”, rivela Etta. “Quante volte mi sono sentita dire dal mio partner o da qualcuno a me vicino la tipica frase: Ti devono venire? Perché mi sembri un po’ stressata. Ebbene sì, ho il ciclo e sono continuamente stressata. Qual è il problema?“.

L’artista prosegue: “Molte di noi hanno davvero forti sbalzi ormonali con il mestruo e questa cosa per me è solo un piccolo neo in confronto a tutti i vantaggi dell’essere donna. Quindi perché non normalizzare lo stress post e pre-mestruale e imparare a esorcizzarlo con sensazioni positive e rilassanti come l’orgasmo?”.

“So che è un altro argomento vietato ma ho sentito la necessità di comunicare alla società che noi ragazze abbiamo delle voglie e dei bisogni, specialmente nel periodo mestruale, e che è nostro diritto ricercare una forma di relax senza inibizioni e senza sentirci per forza delle poco di buono”, conclude Etta.

Il brano, di matrice nu metal, si sviluppa su riff di chitarre e bassi che suonano all’unisono e si accompagnano ad un drumming esasperato. La produzione è di V Rus.

Stressata anticipa l’Ep Stress, la cui uscita è prevista a dicembre.