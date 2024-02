Etta Amadeus testo e significato. Torna Etta con il suo stile pungente e crudo con un brano che è un vero e proprio omaggio al Deus Ex Machina del Festival di Sanremo, Amadeus.

La giovane cantate italiana, attiva dal 2017, ha già all’attivo un EP, “Stress“, e risultati più che positivi in diversi contesti.

È stata una delle vincitrici di Area Sanremo 2022 (anche se quell’anno proprio Amadeus non la scelte per portarla a Sanremo Giovani), ha vinto Arezzo Wave nel 2023 come “miglior progetto giovane” e partecipato al Concerto Primo Maggio con il singolo “Mille Pare”

Ora Etta, spesso supportata dalle playlist editoriali di Spotify, è pronta ad aprire le danze verso il nuovo progetto discografico. Il primo tassello è un brano, Amadeus, che omaggia il celebre presentatore.

Etta Amadeus significato del brano

“Amadeus” è prodotto da V_Rus e pubblicato da B Music Records con distribuzione ADA Music Italy.

Il pezzo è stato fatto ascoltare a sorpresa la mattina del 2 febbraio da Fiorello a Viva Rai2! e lo stesso Amadeus lo ha condiviso nella sue storie Instagram per ringraziare la cantante del gradito omaggio. Un omaggio che in realtà è una vera e propria provocazione come si apprende dal comunicato stampa inviato.

Con questo brano Etta utilizza uno dei più conosciuti e talentuosi presentatori della tv italiana. Non si tratta di una questione legata ad Amadeus, in quanto tale o alla kermesse musicale più importante d’Italia, quanto ad un sistema che spesso viene replicato in tantissime realtà lavorative dove alle donne sono riservati ruoli marginali il cui fine ultimo è quello di agevolare e sostenere l’uomo di turno.

Nel Festival di Sanremo le vallette sono diventate co-conduttrici, sempre rigorosamente scelte dal direttore artistico; cambiano i termini ma la sostanza rimane la medesima. A decidere le regole del gioco sono gli uomini mentre le donne sono lo scenario nel quale i maschi si prendono i meriti.

Altro tema che ritroviamo in questo nuovo brano è il così detto “amore tossico” che, come da copione, da un lato comprendi che non fa per te dall’altro diventa la tua ossessione.

Un po’ come accade per il Festival di Sanremo dove gli interessi economici non sempre collimano con il talento, la tenacia e la passione dei giovani musicisti e nonostante questo rimane comunque il palco più ambito che, nel bene e nel male, decide le sorti del futuro mercato discografico italiano.

Etta in “Amadeus” ironizza su questi aspetti e diventa lei stessa la principale sostenitrice del sistema.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Nomods Film.

ETTA AMADEUS TESTO

(Autore: Maria Antonietta Di Marco

Compositore: Vincenzo Russo)

Amadeus Amadeus

Cortese e affabile

Amadeus Amadeus

Affascinante

Amadeus Amadeus

Amico di tutti

Amadeus Amadeus

Cari italiani restate a casa

È la settimana della musica in gara

Piena di soldi

Piena di trash

Aspetto tutto l’anno per restare a vedere

Il più grande degli show

Lui che tutto quanto può

Amadeus

Amadeus Amadeus

Il miglior conduttore

Amadeus Amadeus

St anno a Sanremo solo hit

Grazie ad Amadeus che ci sceglie i big

Anche nonna dice yo

È meglio di Pippo Baudo sto condutto’

Amadeus Amadeus

Ne sa di musica

Amadeus Amadeus

Umile e ancora

Veste alla moda è attivo sui social

Ama tu sei il meglio di Sanremo

Cortese per bene

Che ti importa del cachet tu non hai pretese

AMADEUSSSSS

Ha un sorriso rassicurante

Amadeussss

Non lasciarci ti prego

Amadeus