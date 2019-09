Esposito Guerra mondiale è il nuovo singolo del cantautore già disponibile in tutti gli store digitali e le piattaforme streaming su etichetta luovo.

L’ultimo album di Esposito Biciclette Rubate è uscito la scorsa primavera (Qui la nostra videointervista di presentazione) e ha regalato sensazioni vintage e nostalgiche, che costituiscono un elemento di continuità con questo nuovo progetto. L’artista, due volte vincitore di Area Sanremo non ha mai nascosto una visione personale del cantautorato che nel brano è addirittura amplificata.

Ecco come Esposito presenta questo nuovo singolo:

“La verità è che anche quando tutto sembra andare a puttane i rapporti ci salvano.

Se dovesse scoppiare una guerra mondiale voi che fareste? Io tornerei a casa dalle persone che amo, in questo caso dalla persona che amo.

Farei qualsiasi cosa per difenderla e se è vero che tutto finisce, facciamo che finisca in bellezza.”

A ottobre inizierà il tour autunnale del cantautore che porterà sul palco Guerra Mondiale e i brani sul suo repertorio.

ESPOSITO GUERRA MONDIALE TESTO E AUDIO

Sono fuori di me

e non è colpa del vino rosso

sono fuori di me

come te

che sei il vino che mi butto addosso

le medicine non le prendo più

da quando ci sei tu

e non ne ho bisogno

ne hai bisogno tu

quando t’incazzi con me

e prendi a calci la tv

Sono fuori di me

e non è colpa del vento forte

della politica che non fa per me

neanche per te che poi faresti a botte

sei la canzone che ascolto di più

e non ti so spiegare come mi fai stare

se la canti tu

se la canti tu

Ma se dovesse scoppiare una guerra mondiale

correrei da te, da te

e se mi dicessi che muori di fame

mi farei arrestare nel supermercato

dove andrei a rubare

mi farei arrestare, lo farei per te

e non sarebbe male

Sono fuori di me

e non è colpa dell’hip hop

della musica nuova dove chi cerca trova

come sugli scaffali della Coop

quello che amo sparisce

la notte muore, anche il vino finisce

e tu non ci sei più

e tu non ci sei più

Ma se dovesse scoppiare una guerra mondiale

correrei da te, da te

e se mi dicessi che muori di fame

mi farei arrestare nel supermercato

dove andrei a rubare

Ma se in una guerra mondiale

dovessi sparare lo farei per te

e se mi dicessi che muori di fame

mi farei arrestare nel supermercato

dove andrei a rubare

mi farei arrestare ma poi senza te

non ci saprei più stare

E te lo giuro è come naufragare se non ci sei tu

resto nel letto e non mi voglio alzare se non ci sei tu

se non ci sei tu

Ma se dovesse scoppiare una guerra mondiale

esploderei con te, con te

e se mi dicessi che muori di fame

mi farei arrestare nel supermercato

dove andrei a rubare

mi farei picchiare in un supermercato

e non sarebbe male

mi farei arrestare nel supermercato

dove andrei a rubare

per te

IL TOUR AUTUNNALE

Esposito ha annunciato sui social le prime date del suo tour autunnale:

25 ottobre – Mikasa – Bologna

28 novembre – Le Mura – Roma

29 novembre – La Limonaia – Fucecchio (Fi)

14 dicembre – Arteficio Show-Room – Torino

22 dicembre – Ohibò – Milano