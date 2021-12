Eros Ramazzotti annuncia l’uscita del nuovo album nel 2022

Eros Ramazzotti nuovo album… l’annuncio è arrivato nel giorno di Natale sulle pagine social del cantautore noto ormai da quasi 40 anni in tutto il mondo.

In un video che mostra alcune delle più belle immagini tratte dai live di Eros scorre in sottofondo una delle canzoni più note dell’artista, Se bastasse una canzone. Il video si chiude con un messaggio in italiano, inglese e spagnolo…

2022

Finalmente torneremo insieme

Quindi il 2022 sarà l’anno del ritorno di due dei nostri artisti più amati e conosciuti nel mondo, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti.

Il nuovo album, in lavorazione da tempo, uscirà dunque l’anno prossimo e arriva dopo Vita ce n’è e il successivo tour mondiale.

Negli ultimi dieci anni il cantautore ha pubblicato quattro album ufficiali di inediti con Universal Music Italia (Noi del del 2012, Noi due del 2013, Perfetto del 2015 e Vita ce n’è nel 2018). Sono inoltre usciti per la sua precedente casa discografica, la Sony Music Italia, tre raccolte di successi (Eros Best Love Songs, Eros 30 e Eros Duets).

Di recente l’artista ha inoltre stretto un importante accordo con Vertigo per quel che riguarda tutte le sue uscite discografiche, i tour mondiali ed esperienze a 360° esclusive per i suoi numerosi fan. I dettagli li potete trovare in questo articolo.