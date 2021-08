Ermal Meta suonerà all’AIR ALBANIA STADIUM di Tirana a settembre

Ermal Meta Live… fissata la nuova data per il concerto a Tirana… avrà luogo il 17 settembre 2021.

Il cantautore è pronto a portare il suo ultimo album, Tribù urbana, a Tirana nel nuovissimo Air Albania Stadium per celebrare con una grande festa di musica dal vivo e festeggiare la rinascita e i 30 anni passati dalla caduta del regime in Albania e la conquista della libertà.

Nel concerto si ripercorreranno le tante tappe salienti della carriera artistica di Ermal Meta, in una struttura che per la prima volta ospiterà un concerto.

Promotori e coproduttori del grande evento sono l’Ambasciata d’Italia a Tirana, il Comune di Tirana, la Federazione Albanese Calcio e la stessa Mescal.

Per poter assistere al concerto – gratuito – è necessario registrarsi a questo link a partire da Martedì 25 Agosto; posti disponibili fino ad esaurimento in base alle normative anti Covid-19 vigenti in Albania:

Ermal Meta è reduce dal lancio del quarto singolo estratto dal suo album, Stelle cadenti, dove il ballerino di Amici 20, Tommaso Stanzani, ha messo a disposizione la sua arte nella danza per donare una rara eleganza al video che accompagna il nuovo singolo.

Qui a seguire la locandina del concerto all’AIR ALBANIA STADIUM di Tirana.

Foto di copertina di Claudia Pasanisi