Ermal Meta nuovo singolo. C’è grande attesa per il ritorno di Ermal Meta. E le prime indiscrezioni arrivano da Valerio Soave, presidente dell’etichetta Mescal.

Soave è stato ospite oggi nella puntata di Storie italiane, programma di Eleonora Daniele in onda sulla Rai, per parlare della questione Bugo / Morgan e difendersi dalle pesanti accuse lanciate da quest’ultimo a Live non è la D’Urso (vedi qui).

Nel corso della trasmissione il presidente della Mescal ha svelato che effettivamente Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, nonostante gli piacesse molto Sincero, il pezzo di Bugo, non se la sentisse di prenderlo in gara da solo.

L’intenzione del direttore artistico era quella di avere Ermal Meta, anche per poco tempo, su quel palco, ma il cantautore, che si è preso un anno sabbatico per lavorare al nuovo disco, non se la è sentita di tornare per l’ennesima volta sul palco dell’Ariston. Sarebbe stata per lui la quarta consecutiva.

Ermal Meta nuovo singolo

Al momento Ermal è chiuso in studio di registrazione per lavorare al nuovo album. Soave, sempre nella puntata di Storie italiane, ha svelato che il nuovo singolo, il primo estratto dal quarto album da solista di Ermal (quinto se si conta il live Non abbiamo armi. Il concerto), arriverà in primavera.

Nel disco, secondo quanto annunciato dall’artista nel consueto incontro con i suoi fan, I Lupi di Ermal, dovrebbe contenere 12 nuove tracce ed essere caratterizzato da un maggior uso della chitarra elettrica.

Nel frattempo sono già state annunciate a fine anno le date del tour 2021 ed è partita la prevendita dei biglietti.

Ecco le date ad oggi confermate del tour organizzato da Mescal, Friends&Partners e Vertigo:

03 marzo Pala Invent Jesolo

05 marzo Mediolanum Forum Milano

08 marzo Pala Florio Bari

13 marzo Pala Alpitour

16 marzo Mandela Forum Firenze

20 marzo Palazzetto dello sport Roma

22 Unipol Arena Bologna