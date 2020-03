Ermal Meta Finirà bene testo.

È nota a tutti la grande sensibilità del cantautore verso tutto quello che succede nel nostro paese e non solo. Proprio per questo Ermal Meta ha postato più volte nei giorni scorsi sui propri social parole di conforto…

“Restate a casa il più possibile. Non sottovalutiamo quello che succede. Finirà bene.”

Nessuno poteva sapere che quelle ultime, importanti, parole… Finirà bene, avevano anche un significato nascosto.

Ermal Meta Finirà bene

Al momento, come è noto, Ermal Meta è al lavoro sul suo quarto album da solista, un disco che uscirà nel corso del 2021 e che verrà anticipato da un singolo in uscita in primavera.

L’artista ha voluto però fare una sorpresa a tutti i suoi fan anche per rafforzare il messaggio che lui, e tutti gli altri artisti italiano stanno lanciando in questi giorni #Iorestoacasa (vedi qui).

Per allietare questo periodo Ermal ha voluto fare una sorpresa e anticipare uno dei brani del nuovo disco, una canzone che si intitola proprio Finirà bene, un brano di speranza.

La canzone non è il nuovo singolo di Ermal, la cui data verrà svelata da Mescal, l’etichetta discografica del cantautore, prossimamente.

Finirà bene è stata presentata in anteprima l’8 marzo da Ermal con una diretta indirizzata ai suoi fan, I Lupi di Ermal, e non solo.

Ecco come Meta ha commentato questa uscita…

“Ciao ragazzi, questa è una mia nuova canzone si chiama Finirà bene. Ovviamente non era in previsione di pubblicarla così, però mi sembrava il modo migliore per dirvi qualcosa, proprio attraverso questa canzone.

“Il momento è quello che sappiamo quindi la cosa migliore è seguire le disposizioni che ci sono state date, restare a casa il più possibile, ridurre la socialità.

Sono a Milano e anch’io, come tutti gli altri, almeno me lo auguro, rispetterò le disposizioni del Governo perché è giusto dare la possibilità ai medici, che si stanno facendo un culo quadrato e che voglio ringraziare sentitamente, di contenere questa malattia. Sono sicuro che finirà bene“.

A seguire video e testo.

Ermal in diretta Instagram ci ha regalato una nuova canzone #FiniràBene ❤️ Publiée par I Lupi di Ermal sur Dimanche 8 mars 2020

Questo non è buio sono solo gallerie

questa pioggia unisce le tue lacrime e le mie

so che pure tu senti la voglia di scappare o di ritornare

sai che soli al mondo è impossibile restare

che una rivoluzione pure in due si può iniziare

pensa a quante volte ci facciamo anche del male

ma non ti preoccupare

finirà bene

finirà bene

finirà bene

finirà bene

finirà bene

e non è colpa tua

se non riesci a decidere

se restare o andare via

o lasciare tutto così com’è

e non è colpa mia

e non riesco a decidere

se restare o andare via

ma qualcuno ha bisogno di me

finirà bene

per te e pure un po’ per me

finirà bene

anche se non ci vuoi credere

finirà bene

per noi che non sappiamo vincere

che non sappiamo vincere

finirà bene

per te che cresci figli da solo

finirà bene

per te che ogni porta diventa un muro

finirà bene, lo so

ti giuro

finirà bene

finirà bene