Amici 20: Enula pubblica il singolo "Da sola (con te)...". Testo e significato della canzone (audio)

Enula Da sola (con te) testo.

Nuovo inedito in uscita questa notte su tutti gli store digitali per la concorrente di Amici di Maria De Filippi, Enula.

Enula, cantautrice, classe 1998, nata a Magenta (MI) entra ad Amici 20 vincendo una sfida voluta da Zerbi contro Letizia (cantante lirica del team Arisa che ha lasciato la scuola). Si presenta con l’inedito Auricolari che grazie ad Amici pubblica con la produzione di Frenetik&Orang3. Il secondo brano di Enula è Con(torta), prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.

Il brano è una dichiarazione di indipendenza rivolta al proprio amore, sono con te, ma sono anche una donna indipendente e con dei sogni è il messaggio che lancia Enula in questo brano.

Enula Da sola (con te)… testo e audio

(Scritta da Gerardo Pulli, Marco Spaggiari, Rocco Giovannoni

Prodotta da B-Croma)

Ii ricordi che

provengono da laggiù

hanno soltanto

qualche sbaglio in più

di quelli che fai tu

di quelli che vuopi di più

basta soltanto

qualche sbaglio in più

Io sono una donna

e ho capito che

Non ho bisogno di te

nai nai na

io non ho bisogno di te

nai nai na

Quei rumori che

provengono da lassù

hanno soltanto

qualche nuvola in più

di quelle che hai tu

che se non le vuoi più

basta soltanto

qualche favola in più

Io sono una donna

e ho capito che

Non ho bisogno di te

nai nai na

io non ho bisogno di te

nai nai na

Ho un cuore un pò fragile dentro di me

che fa un po’ casino

si sente diverso dagli altri perché

ha un po’ da ambire

ed ora è già tardi per tutti

per me è solo mattino

nai nai na

Io sono una donna da sola con te

sono una donna che ha capito che

Non ho bisogno di te

nai nai na

io non ho bisogno di te

nai nai na