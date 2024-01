Enula, nel nuovo singolo “Battito” una riflessione sulla dicotomia tra l’inizio e la fine di un amore

Enula, “Battito“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 5 gennaio 2024, “Battito” (Virgin Music / Universal Music Italia) è il nuovo singolo di Enula, che racconta un viaggio emotivo attraverso il contrasto delle relazioni.

Scritto al pianoforte e prodotto da Luca Mattioni, il brano nasce da una riflessione sulla dicotomia tra l’inizio e la fine di un amore. Ed ecco che in “Battito” Enula contrappone la spontaneità degli inizi di un rapporto alla staticità dei momenti di rottura, spesso calcolati e freddi, come formule matematiche.

Il singolo diventa così uno specchio dell’evoluzione della giovane artista che, tramite la sperimentazione, esplora mondi sonori diversi, mantenendo sempre forte la sua identità, che riesce ad imprimere in ogni pezzo.

ENULA, “BATTITO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Quando qualcosa finisce è naturale concentrarsi su quanto male ci si è fatti. Sarà perché così è più facile dimenticare? Io cerco di celebrare l’amore nella sua totalità, perché so che siamo tutti in cammino verso la comprensione di noi stessi. Durante il viaggio sono inevitabili i dolori e le possibili cadute, ma proprio quelle ferite sono indispensabili a svelare la parte meno accettata da noi stessi: quella più buia.

Credo che se riuscissimo a comprenderci nella nostra interezza, inclusa la nostra zona d’ombra, allora staremmo rispettando il valore di ciò che quella relazione ha apportato alla nostra vita. Alla fine è un dono: trovarsi, viversi, lasciarsi. Lo è per noi, se si sa come trasformare quel meraviglioso incontro, quella dolorosa ferita, in ciò che di più sublime ci assomiglia“.

ENULA, “BATTITO”: TESTO DEL BRANO

ENULA: LA COLLABORAZIONE CON I TIROMINCINO E IL DEBUTTO CINEMATOGRAFICO

“Battito” arriva dopo la collaborazione con i Tiromancino nel singolo “Due Rose“, che l’ha poi vista prendere parte al “Summer Tour 2023” della band. Ma non è tutto! Enula è stata infatti scelta anche come voce protagonista della colonna sonora di “Addio al nubilato 2“, il sequel della commedia omonima del 2021, diretto da Francesco Apolloni.

Autrice e interprete dei brani presenti nel film, la cantante ha inoltre fatto il suo esordio cinematografico al fianco di Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikava nei panni di Sofia.