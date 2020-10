Ensi Mari feat. Giaime

Prosegue il percorso con cui il pubblico sta pian piano scoprendo il nuovo Ep di Ensi che sarà pubblicato il prossimo 23 ottobre e del quale è stata svelata anche la tracklist. Il rapper torinese, dopo aver proposto i singoli Specialist e 090320 (ne abbiamo parlato Qui e Qui), ha ora pubblicato il nuovo scanzonato singolo Mari feat. Giaime.

Il nuovo singolo, prodotto da Andry The Hitmaker, è un brano fresco e scanzonato. Il testo è irriverente e provocatorio quanto basta e si accompagna a un flow trascinante e ricco di sonorità, in perfetto stile Ensi.

Il rapper gioca sul titolo e sullo scenario che immediatamente evoca, attingendo brillantemente al mondo dell’hip hop in tutta la sua interezza.

Il singolo si avvale del featuring con Giaime, uno dei protagonisti del rap degli ultimi anni, che lascia la sua inconfondibile impronta rendendo il pezzo ancora più esplosivo.

“Con Giaime e Andry The Hitmaker ci eravamo già trovati in studio prima del lockdown, la session insieme è stata una delle esperienze più genuine che abbia mai fatto in studio e il pezzo è venuto fuori in una notte. Cercavo Giaime e il sound di Andry per questo Ep, perchè sono fra i più forti della nuova generazione e si vede e si sente che sono nel gioco per restare.

Andry in studio mi ha davvero stupito per la velocità di esecuzione, per la cura del sound e i guizzi geniali. Ha stracciato un’idea sulla quale stavamo già scrivendo perché non era convinto al 100%, ha ricominciato da zero, cambiato completamente direzione e ha fatto il goal che sentirete. Prima di metterci a lavorare mi hanno fatto ascoltare un po’ di roba che avevano da parte e su ogni sound, su ogni sfumatura, non c’era nulla che non fosse on point.

Giaime è un tipo sveglio (cit) ha il talento per muoversi dove cazzo gli pare e fare sempre bene. In più ci siamo trovati umanamente, cosa che non do mai per scontata. Abbiamo questo pezzo da mesi e ad ogni ascolto siamo gasati come la prima volta, questo effetto me lo fanno solo i veri banger.”