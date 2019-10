Ensi Clash Again Tour. L’icona del freestyle italiano continua a portare in giro per l’italia la sua musica nel Clash Again Tour.

Clash, l’ultimo album di Ensi, è uscito l’1 febbraio 2019 scorso ma è tornato in classifica con nuova linfa vitale grazie al repack Clash Again da cui prende il nome il tour dell’artista.

Dopo il successo della prima tappa a Padova, Ensi è pronto per i prossimi appuntamenti dei suo Clash Again Tour.

Nel calendario ci sono stati dei cambiamenti: la tappa prevista a Roma per il 24 ottobre è stata rimandata al 6 febbraio e una nuova data è stata aggiunta. Si tratta di Palermo, fissata per il 7 febbraio 2020.

ENSI CLASH AGAIN TOUR CALENDARIO

19 ottobre – Pedro – Padova

08 novembre – Latteria Molloy – Brescia

13 novembre – Magazzini Generali – Milano

14 novembre – Hiroshima Mon Amour – Torino

23 novembre – Demodè – Modugno (BA)

28 novembre – Viper – Firenze

29 novembre – Campus Industry – Parma

12 dicembre – Duel Club – Napoli

13 dicembre – Dejavu – Sant’Egidio alla Vibrata (TE)

06 febbraio – Largo venue – Roma – NUOVA DATA

07 febbraio – I Candelai – Palermo – NUOVA DATA

I biglietti già acquistati per il concerto di Roma saranno validi per la nuova data. È possibile eventualmente richiederne il rimborso entro e non oltre il 30 novembre. Qui a seguire il link per l’acquisto dei biglietti.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI