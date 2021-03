Ensi: fuori “Benzina” feat. Emis Killa, un concentrato di barre di alto livello!

Ensi Benzina feat. Emis Killa

Dopo aver raccolto consensi unanimi e positivi per l’Ep Oggi, è ora uscito il nuovo singolo di Ensi Benzina (Juicy Music / Believe). Per l’occasione coinvolto anche l’amico Emis Killa.

Con il brano, prodotto da Garelli, l’artista, icona dell’hip hop italiano, prosegue un percorso di cui sta svelando poco alla volta i dettagli.

Benzina si può definire come un concentrato di barre di alto livello alimentate dalle fiamme dell’ardente flow da cui il brano è caratterizzato.

Ensi ed Emis Killa, amici, campioni di freestyle e colleghi di lunga data, dimostrano di essere due capisaldi del rap italiano e con le loro parole aggiungono benzina sul fuoco dando prova di saper padroneggiare alla perfezione il genere a cui appartengono.

I due rapper incastrano con maestria le proprie rime su un beat energico e penetrante curato dal talentuoso produttore Garelli, dando vita a un featuring devastante che ha il tiro di uno street anthem.

“L’idea di ‘Benzina’ fu abbozzata in una nottata selvaggia in studio praticamente un anno fa, con Garelli avevamo già lavorato a Mira ed è stato fra i primi produttori che ho contattato quando ho pensato a OGGI. Oltre questa traccia avevamo anche altri provini da parte ma come spesso accade, non tutte le idee che nascono in studio vedono la luce e una volta finiti i sei brani ho pubblicato l’EP per come lo conoscete.

Col passare dei mesi però questa traccia in particolare continuava a suonare forte e non mi era mai capitato di ritornare così spesso su un provino. Credo sia uno degli anthem più grossi che abbia mai fatto, per questo meritava di essere concluso. Abbiamo rifinito il pezzo ed Emis Killa con sta strofa killer gli ha dato il fottutissimo colpo di grazia! E’ da mesi che ogni volta che metto questo pezzo in play continua a mettermi il fuoco addosso. Spero faccia lo stesso effetto anche a voi.”