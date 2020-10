Ensi 090320

Sono passate solo due settimane dall’uscita del singolo Specialist (ne abbiamo parlato Qui). Ora Ensi è pronto per tornare con il nuovo singolo 090320, prodotto da Kanesh, che anticipa l’album che sarà pubblicato il 23 ottobre.

090320 si presenta come l’intro del nuovo progetto discografico di Ensi. L’incipit di un racconto intimo e personale di cui verrà svelato a poco a poco.

Anche in questo brano energico e penetrante il rapper mette in risalto la sua capacità compositiva con rime in cui si notano riferimenti e citazioni di livello. Un brano che spazia dalla cultura rap a quella pop.

“È l’intro del nuovo capitolo. Il titolo è la data di inizio lockdown, volevo che in questo nuovo progetto ci fosse un riferimento a questo momento che resterà tristemente nella storia. Questi mesi per me sono stati anche un periodo di grandi riflessioni e nelle rime di questo pezzo ne ho riversate una parte importante.”

ENSI 090320 – IL TESTO

Pronto a morire hey

I’m ready to die hey

Pronto a morire come Vicky nel suo primo disco

Come me per mio figlio

E’ proprio se devo spiegarlo che non puoi capirlo

cambia sempre ma in fondo cambia niente nada

sta roba ce l’ho sottopelle Frank Sinatra

Più della droga sei un arma che non si dosa

Una femmina che scopa che ama ma non ti sposa

Mi trovo ovunque vada nei luoghi come nel tempo

Sarà che mi ha baciato sugli occhi e mi ha visto dentro

Ma arriva come l’inverno come il mare d’ inverno

E’ un film in bianco e nero ma sfumature ne ha cento

Tu fuma pure l’accendo mi cura paura e stress

Brucia come nel sesso si dopo accendi un incenso

Ma troviamo un modo per non cambiare sempre il giorno dopo

Che siamo andati troppo al largo per tornare a nuoto

Nessuno parla sento il vuoto forse ci capiamo

Devi amare quanto odio per amare quanto amo

Devi amare quanto odio per amare quanto amo

Devi amare quanto odio per amare quanto amo

Hey hey hey hey hey hey

Devi amare quanto odio per amare quanto amo

Hey hey hey hey hey hey

Devi amare quanto odio per amare quanto amo

Hey