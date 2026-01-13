13 Gennaio 2026
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
13 Gennaio 2026

Enrico Ruggeri torna con “Gli occhi del musicista”

Il programma, presentato da Enrico Ruggeri e scritto con Ermanno Labianca, è un viaggio nella storia della musica italiana con tanti ospiti

News di Fabio Gattone
Enrico Ruggeri torna con "Gli occhi del musicista"
Condividi su:

Torna Gli occhi del musicista, dal 13 gennaio 2026 in seconda serata su Rai2. Si tratta della terza stagione del programma; e alla conduzione c’è sempre Enrico Ruggeri.

Gli occhi del musicista, scritto insieme a Ermanno Labianca, è un viaggio nella storia della musica italiana. Questa stagione prevede in totale 5 puntate, in onda dal 13 gennaio al 3 febbraio 2026. Ogni puntata è dedicata a un tema specifico, sviluppato attraverso racconti e performance di numerosi ospiti.

In studio, con Enrico Ruggeri ci sono Alice De André, giovane attrice e regista che collabora con la Fondazione un Futuro per l’Asperger; e Vincenzo Albano, attore comico di Zelig. Inoltre, una vera e propria band eseguirà brani iconici legati al tema della serata o accompagnerà gli ospiti durante le loro esibizioni, regalando momenti unici.

Enrico Ruggeri torna con il programma "Gli occhi del musicista"

In concomitanza con la messa in onda della prima puntata, viene pubblicato in vinile l’album Gli occhi del musicista che dà il titolo al programma. Questa nuova edizione del disco di Enrico Ruggeri, uscito nel 2003, è disponibile dal 16 gennaio 2026 per Nar International.

“Gli occhi del musicista”: gli ospiti delle prime due puntate

La prima puntata del 13 gennaio 2026 è dedicata a “Il viaggio”. Tra gli ospiti, ci sarà Irene Grandi, che con la sua energia inconfondibile racconterà il rapporto profondo con il movimento e la trasformazione. Poi, Cristiano Godano, cantautore, voce e penna dei Marlene Kuntz, che da sempre indaga il viaggio interiore dell’animo umano. Ed ancora, l’iconico Adriano Panatta; il cantautore Luca Ghielmetti, che ha unito le influenze comasche alla visione di Greg Cohen (Tom Waits); e lo storico chitarrista Ricky Portera.

Mercoledì 14 gennaio 2026 va in onda la seconda puntata, dedicata a “Gli ultimi”. Al centro, ci saranno le storie di chi ad un certo punto della vita si ritrova ai margini, ma conserva una forza poetica e umana straordinaria. Michele Bravi racconterà con la sua sensibilità le fasi diverse della sua carriera. Saturnino porterà sul palco il suo eclettismo musicale. Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia, offrirà una prospettiva umanitaria e concreta sul tema. Infine, le cantautrici Alessandra Nazzaro (finalista a Musicultura 2025) e Veronica Marchi condivideranno la propria visione del panorama musicale italiano.

Gli occhi del musicista è un programma Rai Cultura di Enrico Ruggeri ed Ermanno Labianca, scritto con Alessio Tagliento, Graziamaria Dragani, Erica Tuccino, Alessandra Urbani, con la collaborazione di Pietro Galeotti. La regia è di Stefania Grimaldi.

La band è formata da Francesco Luppi (tastiere e pianoforte), Davide Brambilla (tromba, flicorno, fisarmonica, tastiere), Sergio Aschieris (chitarre), Johnny Gimpel (chitarre), Phil Mer (batteria) e Mitia Maccaferri (basso).

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Carlo Conti e Pippo Baudo, ritorno di Sanremo Top nel 2026 dopo il Festival di Sanremo 1

Sanremo Top torna nel 2026: Carlo Conti riprende un’idea di Baudo e riporta in TV la “classifica” dopo il Festival
Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 2

Chi ha scritto le canzoni del Festival di Sanremo 2026? Ecco tutti gli autori in gara
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 3

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Collage dei 10 artisti emergenti selezionati da All Music Italia per il 2026 4

10 nomi di talenti in ascesa da tenere d'occhio nel 2026: da Nico Arezzo a Scozia, da Emma a Santoianni
Amici 25 pagelle quattordicesima puntata 11 gennaio 5

Amici 25, le pagelle della quattordicesima puntata: la rivincita di Michele e la caduta di Opi
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 7

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Tutti gli album italiani in uscita 2026 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Sanremo 2026: chi può vincere secondo l’AI incrociando dati di mercato, certificazioni FIMI e pubblico digitale 9

Chi vince Sanremo 2026? L’AI analizza Malika Ayane, Fedez, Luchè e i dati di mercato
Pagelle nuovi singoli italiani 9 gennaio 2026 a cura di Alvise Salerno 10

Pagelle nuovi singoli 9 gennaio: Ultimo bene, Santoianni è un big, Tiziano Ferro pubblica la hit dell'album

Cerca su A.M.I.