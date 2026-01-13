Enrico Ruggeri torna con “Gli occhi del musicista”

Torna Gli occhi del musicista, dal 13 gennaio 2026 in seconda serata su Rai2. Si tratta della terza stagione del programma; e alla conduzione c’è sempre Enrico Ruggeri.

Gli occhi del musicista, scritto insieme a Ermanno Labianca, è un viaggio nella storia della musica italiana. Questa stagione prevede in totale 5 puntate, in onda dal 13 gennaio al 3 febbraio 2026. Ogni puntata è dedicata a un tema specifico, sviluppato attraverso racconti e performance di numerosi ospiti.

In studio, con Enrico Ruggeri ci sono Alice De André, giovane attrice e regista che collabora con la Fondazione un Futuro per l’Asperger; e Vincenzo Albano, attore comico di Zelig. Inoltre, una vera e propria band eseguirà brani iconici legati al tema della serata o accompagnerà gli ospiti durante le loro esibizioni, regalando momenti unici.

In concomitanza con la messa in onda della prima puntata, viene pubblicato in vinile l’album Gli occhi del musicista che dà il titolo al programma. Questa nuova edizione del disco di Enrico Ruggeri, uscito nel 2003, è disponibile dal 16 gennaio 2026 per Nar International.

“Gli occhi del musicista”: gli ospiti delle prime due puntate

La prima puntata del 13 gennaio 2026 è dedicata a “Il viaggio”. Tra gli ospiti, ci sarà Irene Grandi, che con la sua energia inconfondibile racconterà il rapporto profondo con il movimento e la trasformazione. Poi, Cristiano Godano, cantautore, voce e penna dei Marlene Kuntz, che da sempre indaga il viaggio interiore dell’animo umano. Ed ancora, l’iconico Adriano Panatta; il cantautore Luca Ghielmetti, che ha unito le influenze comasche alla visione di Greg Cohen (Tom Waits); e lo storico chitarrista Ricky Portera.

Mercoledì 14 gennaio 2026 va in onda la seconda puntata, dedicata a “Gli ultimi”. Al centro, ci saranno le storie di chi ad un certo punto della vita si ritrova ai margini, ma conserva una forza poetica e umana straordinaria. Michele Bravi racconterà con la sua sensibilità le fasi diverse della sua carriera. Saturnino porterà sul palco il suo eclettismo musicale. Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia, offrirà una prospettiva umanitaria e concreta sul tema. Infine, le cantautrici Alessandra Nazzaro (finalista a Musicultura 2025) e Veronica Marchi condivideranno la propria visione del panorama musicale italiano.

Gli occhi del musicista è un programma Rai Cultura di Enrico Ruggeri ed Ermanno Labianca, scritto con Alessio Tagliento, Graziamaria Dragani, Erica Tuccino, Alessandra Urbani, con la collaborazione di Pietro Galeotti. La regia è di Stefania Grimaldi.

La band è formata da Francesco Luppi (tastiere e pianoforte), Davide Brambilla (tromba, flicorno, fisarmonica, tastiere), Sergio Aschieris (chitarre), Johnny Gimpel (chitarre), Phil Mer (batteria) e Mitia Maccaferri (basso).