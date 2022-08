Nel giorno del compleanno di “Nonno Hollywood” Enrico Nigiotti svela il testo originale del brano

A febbraio del 2019 Enrico Nigiotti tornava sul palco dell’Ariston con un brano che, almeno per il sottoscritto, è tra le più belle canzoni italiane scritte negli ultimi dieci anni… Nonno Hollywood.

Il cantautore scrisse questo brano dedicato al nonno l’estate precedente, quando la persona con cui aveva condiviso attimi importantissimi e, sopratutto i piccoli gesti di tutti i giorni, venne a mancare.

Il 9 agosto, a quattro anni dalla scomparsa, Enrico ha voluto ricordare questa figura fondamentale nella sua vita postando uno scatto inedito che li ritrae insieme e, sorpresa graditissima da fan e non.

Ecco le parole postate da Enrico Nigiotti su Instagram per accompagnare la foto:



Enrico ha anche voluto fare un prezioso regalo a tutti i suoi fan, e non solo. Il cantautore ha infatti postato la nota vocale con la versione originale del brano registrata a bassa voce dal bagno di un hotel.

Qui a seguire il testo originale di Nonno Hollywood (qui trovate invece la versione definitiva pubblicata da Enrico Nigiotti il 7 febbraio del 2019):

“Certe cose fanno piangere, mica ti puoi trattenere

non c’è modo di cambiare quello che non ti va bene

dicono che con il tempo tutto quanto passa

ma quand’è che passa, perché non mi passa

e ricordo proprio adesso ogni volta che ridevi

ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi

con la gente che agli incroci ti suonava il clacson

eh

E non c’è un inizio se non c’è una fine

più facile da scrivere che da capire

in fondo siamo quadri con mille dettagli

fragili e bellissimi tra i nostri sbagli

il cuore è un mare aperto dove a galleggiare

ci stanno quei ricordi che puoi rivedere

stasera chiudi gli occhi ma non piangerò,

piangerò, piaangerò

stasera chiudi gli occhi ma non piangerò

piangerò, piangerò

non lo so…“