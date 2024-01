Enrico Nigiotti torna con “In punta di piedi” e si chiede: “Sarà vero che le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate?”

Enrico Nigiotti In punta di piedi testo e significato del nuovo singolo.

Il cantautore toscano, reduce dal disco d’oro conquistato con l’album “Cenerentola” e dalla pubblicazione con Capitol Records/Universal Music, del singolo “ninnananna“, brano lanciato a novembre 2023 e dedicato ai suoi due gemelli, torna con nuova musica.

Enrico Nigiotti In punta di piedi significato del brano

Fuori su tutte le piattaforme digitali dal 10 gennaio, “In punta di piedi“, viene presentata come una ballad d’amore che parla di ricordi e di nostalgia: spesso sono proprio le canzoni a innescare quei déjà vu che riportano alla mente persone e momenti importanti.

“Sarà vero che le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate?“

È questa la domanda a cui Enrico Nigiotti cerca di trovare risposta con la nuova canzone:

“Il ricordo di certi momenti e di certe persone lascia dentro un senso di nostalgia non tanto per quello è stato, quanto per quello che non potrà più essere. Le persone che abbiamo incontrato poi alla fine rimangono anche se in piccoli pezzetti, è come se restassero dentro di noi. Penso sia capitato a tutti di ascoltare una canzone che ti riporta alla mente quella persona lì…”

“In punta di piedi” arriva dopo “ninnananna” e dopo il grande riscontro delle tre date esclusive di Unplugged 2023, i concerti acustici portati nei teatri di Roma, Milano e Firenze.

Enrico Nigiotti in punta di piedi testo

“È colpa delle canzoni

Se non mi stacco da te

Anche se in punta di piedi

Rimani dentro di me

Perché lo sai le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate”

Testo completo in arrivo il 10 gennaio 2024