Nuove soddisfazioni per il giovane cantautore salentino Enea Vlad che, nelle prossime settimane, aprirà due importanti concerti di artisti di fama internazionale.

Dopo aver lanciato prima dell’estate il singolo Astronauti, il cui videoclip diretto da Giorgio Gabe ha da poco superato le 50.000 views, Enea Vlad prosegue la sua attività live.

E così, dopo essere stato ospite del Fantastico Festival di Genova, la scorsa settimana, arrivano due nuovi importanti appuntamenti per il cantautore.

Domenica 27 settembre sarà live al Ride Milano come Opening act di Chiara Galiazzo impegnata nel Bonsai Live (biglietti disponibili qui) mentre Mercoledì 7 ottobre sarà al Memo Restaurant Music Club di Milano, questa volta in veste di Opening act di Pierdavide Carone.

L’appuntamento al Ride di Via Valenza, 2 è previsto per le ore 21.00 mentre quello del 7 ottobre al è fissato per le ore 20:30.

Ecco le dichiarazioni dell’artista:

“Aprire i live di due artisti di fama nazionale come Chiara Galiazzo e Pierdavide Carone per me è un vero onore. Seguo Chiara fin da quanto ero un bambino, mi ha sempre affascinato la sua determinazione e la voglia di mettersi in gioco sperimentando. Pensare di condividere con lei il palco è per me un’emozione grandissima. Mi esibirò con tre miei brani in acustico, tra cui un inedito, accompagnato da Alessandro Cantalupo alla chitarra. Per quanto riguarda Pierdavide Carone, trovo che sia un cantautore unico nel suo genere con una penna ironica e intelligente, da lui c’è solo da imparare».

Tra i brani che l’artista presenterà ci sarà il singolo Astronauti (distribuzione Artist First), disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Scritto e composto dallo stesso Enea Vlad e prodotto da Atlas Palace, Astronauti è un brano pop e ritmato, dal sound fresco e innovativo.