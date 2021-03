Endrigo: fuori “Non Sono Capace”! Sarà davvero l’ultima canzone?

E’ uscito Non Sono Capace (Garrincha e Manita Dischi), il nuovo singolo del trio bresciano Endrigo, che lo ha presentato come… l’ultima canzone!

Un brano scritto per chi ogni tanto molla. Punto.

Senza redenzione, premi di consolazione o qualcuno che ti dice che andrà tutto a posto.

“Ieri abbiamo giocato un po’ con il vostro cuoricino.

Ma se non vi abbiamo proprio detto proprio tutta la verità, allo stesso tempo nemmeno una completa bugia. ‘Non son capace’ è davvero l’ultima canzone degli Endrigo per come ci avete conosciuti fino ad ora.

Sarà tutto più chiaro tra una settimana. Questa è una canzone triste per il gusto di esserlo, per quando si vuole solo stare stesi per ore a torturarsi senza nessuno che ti dica che devi reagire.”

Il pezzo, registrato e prodotto da Nicola ‘Hyppo’ Roda (Keaton) presso il Donkey Studio di Medicina, riconferma la collaborazione della band con Nicola Manzan, già presente anche nel brano Infernin che impreziosisce l’arrangiamento con l’orchestrazione degli archi.

Non son capace è un intimo racconto che mette a nudo fragilità e debolezze.

“Un brano per chi si chiude in una stanza e prende una pausa, da tutto. Anche da chi ti dice che la forza per reagire si deve trovare. Una canzone scritta prima di tutto per noi, che non siamo capaci. In generale.”

ENDRIGO

Gli Endrigo sono Gabriele Tura (voce, chitarra), Matteo Tura (voce, basso, piano e tutto quello che serve) e Ludovico Gandellini (batteria).

Nascono a metà degli anni ‘10 a Villaggio Sereno, un’amena località vicino a Brescia.

Hanno pubblicato finora due dischi (Ossa rotte, occhi rossi, prodotto da Jacopo Gigliotti dei Fast Animals and Slow Kids e Andrea Marmorini e Giovani Leoni) e si sono esibiti in più di 300 concerti tra bar di posti dimenticati e festival giganti dal Nord a Sud.

Nel 2019 entrano al Donkey Studio di Medicina (Bologna) per registrare sotto la guida di Nicola Hyppo Roda e di Virginia Faraci il nuovo disco, in uscita prossimamente per Garrincha Dischi e Manita Dischi.