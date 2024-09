Emma, arriva “Souvenir Extended Edition” con l’aggiunta di sei brani inediti e un nuovo featuring

Dopo un’estate intensa ed impegnativa, Emma ci regala la seconda parte del viaggio musicale iniziato lo scorso anno: Souvenir Extended Edition. In uscita per Capitol Records / Universal Music Italy, l’album uscirà il 4 ottobre e al suo interno si aggiungeranno 6 nuove tracce.

Souvenir Extended Edition è già disponibile per il pre-order cliccando qui.

EMMA, “SOUVENIR EXTENDED EDITION”: LA TRACKLIST E I DETTAGLI

Tra le 6 tracce inedite all’interno dell’album, ci sarà il nuovo singolo HANGOVER che vedrà Emma in compagnia di Baby Gang. Il brano sarà disponibile in digitale e in radio da venerdì 20 settembre dopo essere stato presentato al Suzuki Music Party martedì 17.

Ecco la tracklist completa di Souvenir Extended Edition. In grassetto, i 6 brani inediti:

Apnea Hangover (feat. Baby Gang) Vita Lenta Pretaporter French Riviera Lacrime Femme Fatale Centomila Iniziamo dalla fine Amore Cane (feat. Lazza) Mezzo Mondo Intervallo Sentimentale Carne Viva Capelli Corti Indaco Taxi Sulla Luna (con Tony Effe)

Questa seconda parte dell’album Souvenir – uscito ad ottobre 2023 e certificato platino – arriva dopo la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo 2024 con Apnea, brano doppio disco di platino, e la pubblicazione dei singoli estivi Femme Fatale e Ho Voglia Di Te in compagnia di Jvli e Olly, entrambi certificati disco d’oro

Tutto il viaggio, però, inizia ad aprile 2023 con la pubblicazione di Mezzo Mondo, che segna il suo ritorno nel panorama musicale.

EMMA, “SOUVENIR EXTENDED EDITION”: IL TOUR IN ARRIVO

Dopo il successo del tour nei club dell’autunno scorso e nei più importanti festival italiani, Emma torna nuovamente live a novembre nei palasport con il suo tour “Emma In Da Town“, prodotto da Friends & Partners. Di seguito, le date:

11 novembre 2024 – MILANO, Unipol Forum

14 novembre – ROMA, Palazzo dello Sport

17 novembre – BARI, Palaflorio

Per maggiori informazioni e per i biglietti, è possibile visitare il sito di Friends & Partners cliccando qui.

