Emma Muscat Sangria. Nuovo brano per l’estate in arrivo e, anche in questo caso, si tratterà di un duetto.

Sta per tornare infatti Emma Muscat, artista maltese, nota soprattutto per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e per la love story, ora finita, con Biondo.

Emma Muscat Sangria

Per annunciare il nuovo brano la Muscat ha usato la piattaforma più in voga del momento tra i giovani, parliamo di TikTok ovviamente, diventata talmente potente che, purtroppo, molto canzoni oggi nascono proprio pensando a cosa può funzionare su quel social.

Il nuovo brano si intitola Sangria e la vedrà duettare con Astol artista noto anche per le sue numerose collaborazioni con Daniel Cosmic (altro artista della scuderia di Francesco Facchinetti come la Muscat) con cui ha totalizzato numeri di tutto rispetto nello streaming.

L’ultimo singolo di Emma Muscat, Vicolo cieco, risale allo scorso dicembre. Il lancio di questo nuovo brano invece è previsto per i primi giorni di luglio.

Emma Muscat Sangria feat. Astol testo e audio

In arrivo…