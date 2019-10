Emma Marrone Fortuna autori del nuovo album, produttori e scheda tecnica. Il nuovo album di Emma esce questo venerdì, 25 ottobre.

Il disco è stato anticipato dal fortunato primo singolo, attualmente primo nell’airplay radiofonico, Io sono bella.

In questo disco, già disponibile in pre-order e pre-save qui, Emma, oltre che come interprete, si mette nuovamente in gioco come autrice di alcuni brani. Per la precisione Fortuna, Alibi e Dimmelo veramente.

EMMA FORTUNA AUTORI

Per quel che riguarda gli autori coinvolti in questo nuovo album Emma si è affidata ad firme celebri che hanno spesso collaborato con lei ma anche a nuove leve.

La prima è sicuramente la collaborazione, la prima ufficiale, con l’amica Elisa che per lei ha scritto e prodotto il brano Mascara.

Troviamo poi Dario Faini che co-firma 5 delle 13 canzoni della tracklist. Faini inoltre, nelle vesti Dardust, produce anche 8 brani del disco : Fortuna, Io sono bella, Stupida allegria, Luci blu, Quando l’amore finisce, Alibi, I Grandi progetti e Succede che.

Tornano anche Diego Mancino che, proprio con Dario Faini scrisse per Emma i brani Quando le canzoni finiranno e Il Paradiso non esiste, e Amara giunta alla sua terza collaborazione (qui in coppia con Antonio Maggio) dopo Per questo paese e Le cose che penso.

Tra gli autori di ritorno anche Davide Petrella, Giulia Anania, Davide Simonetta, Giovanni Caccamo, Marta Venturini e Daniele Magro.

Alla prima collaborazione con Emma tra gli altri Maurizio Carucci (leader degli Ex-Otago), Daniele Dezi e Daniele Mungai ovvero i Producer Frenetik&Orang3 (che producono anche il brano Dimmelo veramente), Lorenzo Vizzini, Vanni Casagrande.

Simone Cremonini invece è autore tra l’altro anche di uno degli inediti del nuovo disco di Marco Mengoni. L’artista è stato il cantante dei Super B e autore anche per Michele Merlo, Max Gazzè e Benji & Fede.

Lo scorso anno vinse il Contest per autore Genova x voi.

EMMA Fortuna producer e scheda tecnica

Per quel che riguarda i produttori dell’album come dicevamo sono diversi. La presenza più consistente è sicuramente quella di Dardust che firma otto canzoni.

Elisa produce invece il brano Mascara, Frenetik&Orang3 Dimmelo veramente, mentre Luca Mattioni, produttore dei precedenti due album dell’artista, si occupa di Manifesto, Corri, Basti solo tu e A mano disarmata.

I brani Io sono bella e Stupida allegria sono stati mixati da Pino Pischetola @Pinaxa Studio di Milano, Fortuna, Luci blu, Quando l’amore finisce, Alibi, I Grandi progetti, Succede che e Dimmelo veramente invece sono state mixate da Marco Sonzini @Speakeasy Studios a Los Angeles, California.

Manifesto, Corri, A mano disarmata e Basti solo tu sono state mixate da Luca Vittori @Villaggio Studio di Milano, Mascara è stato mixata da Andrea Rigonat @Zingarelle Studio (Ugento) e tutte le tracce sono state masterizzate da Reuben Cohen @Lurssen Mastering di Burbank in California.

Coinvolto nel disco anche Tommaso Colliva, già vincitore di un Grammy Awards con i Muse.

Art direction & photo del disco sono a cura di Emilio Tini e l’Artwork è di Paolo De Francesco per MoltiMedia.

FORTUNA TUTTI GLI AUTORI CANZONE PER CANZONE​

Fortuna

(Emma Marrone – Dario Faini, Vanni Casagrande

Ed. Mus. Universal Music Publishing Ricordi Srl / Emma Brown Srl)

Io sono bella

(Vasco Rossi – Gaetano Curreri, Gerardo Pulli, Piero Romitelli

Ed. Mus. Giamaica Srl / Sony/Atv Music Publishing)

STUPIDA ALLEGRIA

(Dario Faini, Federico Bertollini, Giovanni De Cataldo Ed. Mus.: Universal Music Publishing Ricordi Srl / Universal Music Italia Srl / Puro Srls)

Luci blu

(Simone Cremonini – Simone Cremonini, Davide Simonetta

Ed. Mus. Universal Music Publishing Ricordi Srl / Music Union Srl / Eclectic Music Group Srl)

Quando l’amore finisce

(Maurizio Carucci – Dario Faini, Maurizio Carucci

Ed. Mus. Universal Music Publishing Ricordi Srl / Universal Music Italia Srl / Metatron Publishing Srl / Garrincha Edizioni Musicali)

Alibi

(Emma Marrone – Dario Faini, Vanni Casagrande

Ed. Mus. Universal Music Publishing Ricordi Srl / Emma Brown Srl)

Mascara

(Elisa, Davide Petrella – Dario Faini

Ed. Mus. Universal Music Publishing Ricordi Srl / Universal Music Italia Srl / Sogno Meccanico Sas)

I Grandi progetti

(Dario Faini, Diego Mancino

Ed. Mus. Universal Music Publishing Ricordi Srl / Universal Music Italia Srl)

Manifesto

(Giulia Anania, Marta Venturini

Ed. Mus.: Warner Chappell Music Italiana Srl)

Succede che

(Alex Andrea Germanò – Francesco Catitti

Ed. Mus. Universal Music Publishing Ricordi Srl / Universal Music Italia Srl / Puro Srl

Dimmelo veramente

(Emma Marrone, Antonio Di Martino, Gianclaudia Franchini – Gianclaudia Franchini, Antonio Di Martino, Daniele Dezi, Daniele Mungai

Ed. Mus.: Sony/Atv Music Publishing / Emma Brown Srl)

Corri

(Daniele Magro

Ed. Mus.: Skyline Music Publishing)

Basti solo tu

(Amara – Antonio Maggio

Ed. Mus.: Avarello, Edizioni Curci, Gianni Rodo Editore, Emma Brown Srl)

A Mano disarmata

(Giovanni Caccamo, Lorenzo Vizzini – Giovanni Caccamo, Lorenzo Vizzini, Placido Salamone

Ed. Mus.: BMG Rights Management Italy Srl, Sugar Music Spa, Basta Edizioni Musicali Srl, Emma Brown Srl Prodotto)