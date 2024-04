Emma lancia “Apnea Alternative versions” e collabora con JXN dei bnkr44

Emma Marrone, fresca di tre nuove certificazioni per i brani “Amore cane” feat. Lazza, “Taxi sulla luna” con Tony Effe e per il brano sanremese “Apnea“, annunciata l’uscita di un nuovo progetto legato proprio a quest’ultimo brano.

Con questi nuovi traguardi la Brown ha superato quota 2.300.000 copie certificate dalla FIMI, numeri che le permettono di consolidare il suo decimo posto nella classifica delle donne con più copie certificate in Italia.

Tra gli ultimi successi della cantautrice c’è “Apnea“, brano presentato in gara al Festival di Sanremo, e già certificato con il disco di platino. Venerdì 12 aprile arriverà in digitale “APNEA Alternative Versions” ovvero tre nuove versione del brano: acustica realizzata insieme a Julien Boverod (in arte Jvli), remix con l’apporto di JXN dei bnkr44 e strumentale.

Emma quest’estate tornerà live nei principali festival italiani e a novembre nei palasport di Milano, Roma e Bari, con uno show esclusivo che travolgerà il pubblico.

Di seguito tutte le date del tour estivo, organizzato e prodotto da Friends & Partners e Magellano Concerti:

13 giugno – MONCALIERI (TO) – Ritmika Festival

27 giugno – AZZANO DECIMO (PN) – Fiera della Musica

03 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music (Arena Campo Marte)

05 luglio – PECCIOLI (PI) – Festival 11 Lune

06 luglio – MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival

19 luglio – LANCIANO (CH) – Parco Villa delle Rose

30 luglio – ALGHERO (SS) – Alguer Summer Festival

02 agosto – SOTTOMARINA(CHIOGGIA – VE) – Sottomarina Sound Beach

03 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

06 agosto – BAIA DOMIZIA (CE) – Arena dei Pini

07 agosto – DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival (Teatro dei Ruderi)

08 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

10 agosto – CATANIA – Sotto il Vulcano Fest (Villa Bellini)

Queste invece le date invernali nei palasport:

11 NOVEMBRE – MILANO – FORUM

14 NOVEMBRE – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

17 NOVEMBRE – BARI – PALAFLORIO