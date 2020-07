Elodie This is Summer

Si è svolto in Valle d’Aosta a 2’400 metri sulle rive del Lago Gabiet nel territorio di Gressoney La Trinité, il concerto d’esordio di This Is Summer, la prima tournée della carriera di Elodie e noi di All Music Italia eravamo presenti.

Il live è il terzo della kermesse Musicalstelle Outdoor, che si concluderà la prossima settimana con Niccolò Fabi (ne abbiamo parlato Qui).

Dopo due anni contraddistinti da singoli di successo e un cambio di stile all’insegna dell’originalità, è arrivata la consacrazione al Festival 2020 con il brano Andromeda e l’album This Is Elodie, che l’artista considera come il progetto discografico d’esordio (ne abbiamo parlato Qui).

Fino a qualche settimana fa l’idea di organizzare un concerto sembrava impossibile, un’utopia. Eppure la tenacia e la buona volontà degli organizzatori e la gran voglia di salire sul palco degli artisti ha permesso di creare delle tournée nel rispetto delle regole.

Elodie sul palco appare completamente a proprio agio, anche se è evidente l’adrenalina per l’emozione che crea un pathos amplificato dalla preziosità della location situata a pochi passi dalla vetta del Monte Rosa.

Un repertorio del quale fanno parte i singoli che nell’ultimo biennio l’hanno proiettata nelle prime posizioni delle classifiche oltre ai pezzi contenuti nell’album uscito in occasione del Festival di Sanremo.

Non manca una cover di Nina Simone, I Put Spell On You, e una emozionante rilettura R&B di Bohemian Rhapsody, che ricorda la versione pubblicata nel 1996 da The Braids.

Da segnalare il mashup tra Vado a ballare da sola e Ready Or Not dei Fugees.

Una prima prova superata, anche se in un’atmosfera irreale in cui il coinvolgimento del pubblico è stato massimo, nonostante le regole del distanziamento sociale di norma poco consone a un concerto.

Come si dice… buona la prima! E ora il percorso non può che essere in discesa. Per Elodie è arrivato il momento di raccogliere i frutti di anni di lavoro.

ELODIE THIS IS SUMMER – LA SCALETTA

Guaranà

Nero Bali

Non è la fine

Diamanti

Sposa

Pensare male

I Put Spell On You – cover

Mal di testa

Lupi Mannari

Bohemian Rhapsody – cover

Vado a ballare da sola (Mashup con Ready or Not)

Niente canzoni d’amore

In fondo non c’è

Tutta colpa mia

Andromeda

Ciclone

Margarita

BIS

Guaranà

THIS IS SUMMER – LE PROSSIME DATE

Mercoledì 05 agosto 2020

Patti (ME) | Indiegeno Fest 2020 – Teatro di Tindari

Domenica 30 agosto 2020

Ascoli Piceno | Arena Squarcia – “Memorial Alessandro Troiani” Special performance con Dardust e Mahmood

Giovedì 03 settembre 2020

Catania | Villa Bellini

Special guest Chadia Rodriguez

Domenica 13 settembre 2020

Sammichele di Bari (BA) | Piazza Vittorio Veneto

Special guest Stash

Foto di Raffaele Marone