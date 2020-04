Il 9 aprile è il giorno dell’uscita di due nuove versioni del singolo sanremese di Elodie Andromeda.

Le due versioni saranno contenute in Andromeda Remix, un Ep in cui sono presenti Andromeda feat. Madame, prodotto da Dardust e Andromeda feat. Madame – Merk & Kremont X BB Team Remix.

Il brano, recentemente certificato d’oro, è ancora uno dei più trasmessi dalle radio e in queste due nuove versioni trova sfumature inedite grazie all’apporto di Madame, una delle giovani artiste più promettenti della scena urban italiana, e un sound internazionale che caratterizza il remix dei dj e producer milanesi Merk & Kremont.

Elodie è stata protagonista di una diretta Instagram insieme a Madame nella serata dell’8 aprile.

ELODIE ANDROMEDA REMIX

Le due tracce che compongono il nuovo Ep di Elodie Andromeda Remix saranno in rotazione radiofonica, ma verranno aggiunti anche alla versione digitale dell’album di This Is Elodie, uscito il 31 gennaio (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Andromeda Remix fa parte del progetto Island Presents, ideato da Island Records in collaborazione con i propri artisti e partito il 6 aprile.

La label presenterà al pubblico, ogni giorno per un mese, nuovi brani, versioni ricercate, rarità e contenuti mai resi disponibili prima.

L’obiettivo è regalare sulle piattaforme digitali momenti di musica inedita in questo periodo così particolare, per ricordare che… Everything’s gonna be all right.

Foto di Attilio Cusani