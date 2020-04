Dopo il buon riscontro di pubblico per la messa in onda dei concerti di Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso e Giorgia, continua la serie di concerti di 7 donne – AcCanto a te. Le prossime protagoniste saranno Elisa e Gianna Nannini.

7 donne – AcCanto a te promuove e sostiene il 1522, numero di telefono gratuito per tutte le donne vittime di violenza e stalking, è sempre operativo, 24 ore su 24, anche tramite app, con operatrici specializzate ad accogliere le richieste di aiuto e sostegno delle vittime.

I concerti di Elisa e Gianna Nannini lanciano l’evento Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto che si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) il prossimo 19 settembre (Ne abbiamo parlato Qui).

ELISA E GIANNA NANNINI – 7 DONNE – ACCANTO A TE

Sabato 18 aprile in seconda serata su Raitre andrà in onda il quinto appuntamento. Verrà trasmessa la tappa del Forum di Assago del concerto di Elisa dell’On Tour del 2016. Un live esclusivo e un viaggio in un repertorio musicale tra hit del passato, il brani dell’album e alcune cover appositamente rivisitate.

A rendere speciale il live scenografie all’avanguardia in cui Elisa si muove perfettamente a proprio agio, alternando momenti intimi contraddistinti da pezzi acustici a brani più rock ed elettronici.

“E questa settimana ci siamo noi a tenervi compagnia!

Mandatemi foto e video (taggatemi nelle storie) di voi che cantate e ballate durante il concerto in tv se ne avete voglia, anche dei bimbi se qualcuno vuole scatenarsi! Reposteremo come se piovesse!”

Così Elisa su Instagram.

Domenica 19 aprile, invece, toccherà a Gianna Nannini, nel sesto appuntamento della serie di live. Sarà trasmesso il meglio del concerto realizzato dalla rocker italiana all’Arena di Verona durante il suo Hitstory Tour del 2016.

Un live indimenticabile in cui Gianna Nannini, accompagnata sul palco dalla Bohemian Symphony Orchestra diretta da Will Malone, ha regalato ai suoi fan oltre 3 ore di musica presentando dal vivo i suoi più grandi successi.

