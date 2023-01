Elisa e Dardust di nuovo insieme live per due concerti all’Arena di Verona (BIGLIETTI)

L’accoppiata live formata da Elisa e Dardust, già protagonista del tour An intimate night, si riformerà per due concerti evento previsti per giugno prossimo all’Arena di Verona.

Dopo il successo del tour nei teatri, sold out in ogni tappa, e la messa in onda su Rai 2 lo scorso 5 gennaio (6,1% di share e un seguito di 948 mila spettatori), i due artisti si riuniranno in An Intimate Arena – Two nights only, il 3 e 4 giugno del 2023.

ELISA LIVE

La splendida location dell’Arena di Verona ospiterà quindi nuovamente Elisa che, insieme al Maestro Dario Faini in arte Dardust, riproporrà in chiave intima il suo repertorio con un arrangiamento pianoforte e archi.

Sul palco, oltre alla partecipazione straordinaria di Dardust al pianoforte, ci saranno le chitarre di Andrea Rigonat e gli archi di Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).

Lo show è prodotto e organizzato da Friends and Partners e Double Trouble Club.

DARDUST LIVE

Nell’attesa di questi due eventi si potrà ascoltare Dardust live nel suo Duality Tour 2023, uno show innovativo che, dopo i sold out di Roma e Milano, raddoppia la data nel capoluogo lombardo.

Questo il calendario:

4 marzo 2023 | Ascoli @ Teatro Ventidio Basso

7 marzo 2023 | Torino @ Teatro Colosseo

8 marzo 2023 | Bologna @ Teatro Celebrazioni

10 marzo 2023 | Prato @ Teatro Politeama Pratese

11 marzo 2023 | Roma @ Auditorium Parco della Musica SOLD OUT

13 marzo 2023 | Milano* @ Auditorium di Milano SOLD OUT

14 marzo 2023 | Milano @ Auditorium di Milano NUOVA DATA

26 marzo 2023 | Berlin (DE) @ Frannz Club

29 marzo 2023 | Bruxelles (BE) @ Ancienne Belgique – AB Club 30 marzo 2023 | Amsterdam (NL) @ Melkweg

3 aprile 2023 | Londra (UK) @ O2 Academy Islington

L’artista nel frattempo lancia anche il video di Dune (Space Suite) il nuovo singolo presentato per la prima volta dal vivo in occasione della sua partecipazione a Danza con me il primo gennaio su Rai1, in una emozionante performance in cui la sua musica si è fusa con i passi di Roberto Bolle dando vita ad uno spettacolare duetto.

