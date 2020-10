La proroga dello stato di emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori del concerto di Elisa del 10 ottobre a Udine a trovare una soluzione per permettere a tutti di assistere.

La data, originariamente prevista per il 3 ottobre, si svolgerà in due diverse sessioni, alle 15.00 e alle 18.30.

Questa soluzione permetterà al pubblico che ha acquistato regolare biglietto di poter assistere all’atteso concerto.

“Ragazzi, prendiamola col sorriso perchè qua ce la stiamo sudando fino all’ultimo, ma noi siamo qui per voi e abbiamo voglia di suonare e di cantare e di stare insieme a voi rispettando tutte le regole e quindi a causa dei provvedimenti anti covid dobbiamo suonare alle 15.00 per una parte del pubblico e alle 18.30 per un’altra parte. Rispettivamente 1000 e poi altre 1000 persone. Il concerto sarà lungo come tutti gli altri per entrambi gli orari, un’ora e mezza su per giù.“

Queste le parole di Elisa postate sui social.

La cantautrice devolverà alla sua crew i proventi dello spettacolo, così come avvenuto per i concerti dello scorso mese di settembre (ne abbiamo parlato Qui).

ELISA – IL CONCERTO DI UDINE

La prima esibizione si terrà alle ore 15.00 ed è riservata agli Spettatori possessori dei biglietti dei settori: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e del settore 23, dalla fila 6 alla fila 10.

La seconda esibizione si terrà alle ore 18.30 ed è riservata agli Spettatori possessori dei biglietti dei settori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e del settore 23, file dalla 1 alla 5.

Per chi non potrà partecipare sarà attivato un rimborso del biglietto, effettuabile entro e non oltre il giorno venerdì 16 ottobre, nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, consegnando i biglietti in originale, o direttamente su Ticketone.it per gli acquisti online.

Ulteriori informazioni sui biglietti su www.azalea.it e www.friendsandpartners.it o scrivendo a servizioclienti@friendsandpartners.it.