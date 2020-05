Elettra Lamborghini Hola Kitty è il nuovo singolo, inedito, disponibile dal 28 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo singolo arriva dopo il successo di Musica (e il resto scompare), il brano presentato al Festival di Sanremo e certificato Disco di Platino.

Tra l’altro Elettra Lamborghini recentemente inserita dalla prestigiosa rivista Forbes Italia nella speciale Top 100 degli Under 30 Giovani Leader del Futuro, per la categoria Musica.

Elettra Lamborghini Hola Kitty e LA$$A feat. Bizzey

Hola Kitty fuori per Island Records è stato scritto da Elettra assieme al dj olandese Bizzey, e prodotto da LA$$A.

Il brano rappresenta un ritorno al cantato in spagnolo che ha cosi tanto contraddistinto la carriera di Elettra, e conquista dal primo ascolto per le sonorità catchy e i beat irresistibili, con un ritornello che è una sorta di ipnotico richiamo animale, in perfetto stile Lamborghini.

Questo singolo è stato anticipato ieri dall’uscita su Youtube di ben 13 video cartoon, uno per ogni traccia di Twerking Queen, album d’esordio uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi.

Elettra Lamborghini Hola Kitty testo e audio

LA-LA-LA-LA-LA$$A, qué pasa?

Elettra Lamborghini

Hol Hol Hol Hol Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hol Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hol Hol Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Quiere’-Quiere’ rasguñar? ‘Tonce pégate más

Quiere tocarme, no quiere más na’, más na’, más na’

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Ho Ho Ho Hola kitty, kitty, kitty, kitty bam-bam

Yo soy la gatita que tú quiere’ guayar

Me vengo fácil cuando tú me llama’

No me gusta el agua, pero tú siempre me mojas

Pa’ ti no soy un tabú, ven embárrame este tattoo

Des-Desde Italia hasta Perú

Vamo’ a montar un revolú

Hol Hol Hola kitty, kitty, kitty, kitty, kitty

Hol Hol Hola kitty, kitty, kitty, kitty, kitty

Ven aquí, ven aquí, ven aquí

Ven aquí, ven aquí, ven aquí

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hol Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hol Hol Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Quiere’-Quiere’ rasguñar? ‘Tonce pégate más

Quiere tocarme, no quiere más na’, más na’, más na’

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Soy yo un puero

Puero, puero, puero, puero, puero

Klim in die paal voor dinero

Dat ding in m’n broek da’s pas net zo

Tú Tú Tú sabe’, I like it mala

Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bitch, ik wil je lala

Herken de stijl, ik ben de vader

Kom hier met je Hello Kitty-ondergoed

Kom zitten op m’n tollie, doet je wanden goed

Ik ga niet liegen, je hebt een kitty die niet onderdoet

Hol Hol Hol Hol Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hol Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hol Hol Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Quiere’-Quiere’ rasguñar? ‘Tonce pégate más

Quiere tocarme, no quiere más na’, más na’, más na’

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Foto di copertina di Cosimo Buccolieri