Edoardo Florio Di Grazia: il brano “Chiedo scusa” è un invito a perdonarsi

Edoardo Florio Di Grazia pubblica il singolo “Chiedo scusa”, anticipando l’uscita dell’album “Ambra e Corallo” prevista in primavera. Il disco segue all’Ep “Indossare il mare”, rilasciato dal cantautore a giugno 2023.

“Chiedo scusa” è il primo estratto dal nuovo album (Comet/Believe); ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano mescola lo zabumba del Nord-Est del Brasile al qanûn tunisino. Il ritornello è cantato in italiano e in francese.

Edoardo Florio Di Grazia racconta così il brano: “È una canzone che confronta i riflessi dei nostri specchi, un invito a perdonarsi per compiere quel piccolo miracolo che permette di superare il senso di colpa e trasformare le giornate buie in un cielo stellato dove immaginare il futuro. “Chiedo Scusa” usa l’ironia napoletana dove ciò che è serio deve tramutarsi in gioco e in musica per esserlo veramente, è una canzone per i funamboli della vita che affrontano il buio con una candela scoprendo una nuova strada. Philippe Petit, uno dei più grandi funamboli della storia, scriveva: “Chi è fiero della propria paura osa tendere cavi sui precipizi”. Seguendo il maestro, “Chiedo Scusa” ci invita a continuare a camminare sul filo, dritti per la nostra strada tra le nuvole”.

Edoardo Florio Di Grazia è un cantautore originario della costiera amalfitana, di famiglia napoletana nato a Firenze e residente a Parigi. Ma non solo. E’ anche scrittore, ha conseguito un dottorato in Storia Medievale presso l’Università di Firenze, scrive podcast, è conduttore radiofonico e Dj Selector.

Le sue canzoni nascono dai segnali e dalle emozioni che egli capta dal mondo circostante. Scrivere gli permette di viaggiare, di unire mondi lontanissimi e di creare paesaggi immaginari. Questi elementi della sua musica si ritrovano nel singolo “Chiedo scusa” ed anche nell’album di inediti in uscita.

“Ambra e Corallo” contiene canzoni che parlano di viaggi e di storie trovate nel mare mediterraneo. Come bottiglie nel mare, queste canzoni non appartengono a nessuno e non hanno tempo: sono messaggi che emergono e inducono a sognare realtà lontane da esplorare.

“Ambra e Corallo” è il disco d’esordio di Edoardo Florio Di Grazia; ed è prodotto dalla label afro-beat parigina Comet Records.

Edoardo Florio di Grazia: il testo di “Chiedo scusa”

I giorni scuri si attaccano agli occhi Sporcano gli occhi

Ed anche uno specchio

Può fare paura

Ma se trovi il coraggio Di non tradire l’amore E di seminare

Sotto la pioggia

Può fiorire una rosa

Io sono così

Sono nato libero

Suonerò con il mio dio, con il mio amore Soltanto la mia musica

Chiedo scusa a tutti

In questo deserto Ogni passo è un mare Devi ascoltare

Ogni sospiro

Per non morire

Se questa candela ha bisogno di cera per illuminare

Anche l’amore ha bisogno del buio

Per farsi trovare

Io sono così

Sono nato libero

Suonerò con il mio dio e con il mio amore Soltanto la mia musica

Chiedo scusa a tutti

Per la vita

Per le notti Senza sonno Senza risvegli Per tutte le stelle Chiedo scusa