Si avvicina il giorno dell’uscita del nuovo album di Edoardo Bennato Non C’è, che sarà disponibile dal 20 novembre per Sony Music (Legacy Recordings) in digitale, cd e doppio vinile.

Nel disco 8 brani inediti e rivisitazioni di alcune hits della carriera del cantautore. 20 tracce nella versione cd e 23 nel vinile.

Dopo aver svelato nei giorni scorsi le collaborazioni, è ora stata pubblicata la cover del progetto, disegnata dallo stesso Edoardo Bennato.

La copertina dell’album mira dritto al punto, senza alcuna retorica. Rappresenta idealmente la prima pagina di un quotidiano, il giornale Non c’è. Strutturata con gli strilli che rimandano ai titoli delle canzoni. Il tutto, nello stile bennatiano: pungente, audace, avanguardista.

Un quotidiano di oggi, anzi di domani. Un giornale di attualità che racconta il futuro ai diretti interessati: gli interlocutori sono soprattutto i giovani.

Ad arricchire il progetto, il grande lavoro di squadra dell’affiatata band del cantautore. Raffaele Lopez (pianoforte, organo Hammond, sintetizzatori, programmazioni), Giuseppe Scarpato (chitarre elettriche, chitarre acustiche, drums programming), Gennaro Porcelli (chitarre elettriche, chitarre acustiche, armonica), Arduino Lopez (basso).

EDOARDO BENNATO NON C’È – TRACKLIST

Otto i brani inediti di Non c’è: Geniale, Il Mistero della Pubblica Istruzione, L’uomo nero (feat. Clementino), La bella addormentata, La realtà non può essere questa (feat. Eugenio Bennato), Maskerate, Non c’è, Signore e signori.

Questa la tracklist delle due versioni di Non C’è.

CD:

Non c’è

Salviamo il salvabile

La bella addormentata

Non farti cadere le braccia

Mangiafuoco

Il mistero della Pubblica Istruzione

Bravi ragazzi

L’isola che non c’è

Cantautore

Geniale

Le Ragazze fanno grandi sogni

Un giorno credi

La verità

Italiani

L’uomo nero

Tutti

Maskerate

Perché

La realtà non può essere questa

Signore e signori

LP1

LATO A: Non c’è, Salviamo il salvabile, Non farti cadere le braccia, Mangiafuoco, L’isola che non c’è; LATO B: La bella addormentata, Cantautore, Geniale, Le ragazze fanno grandi sogni, Il mistero della Pubblica Istruzione, Un giorno credi.

LP2

LATO A: L’uomo nero, Bravi ragazzi, La verità, Feste di piazza, Italiani, Tutti; LATO B: Maskerate, Perché, Dotti medici e sapienti, La realtà non può essere questa, Signore e signori, Relax.