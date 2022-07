Ecco tutte le canzoni italiane in uscita ad agosto 2022 (articolo in costante aggiornamento)

Canzoni italiane in uscita ad agosto 2022, release date.

Il nostro corposo articolo relativo ai singoli in uscita in digitale, e quindi non necessariamente anche in radio, come ormai sapete quest’anno è stato diviso per facilitare la ricerca in 12 articoli, uno per ogni mese dell’anno. Articoli che nel corso del mese saranno ovviamente aggiornati ogni giorno con le numerosissime uscite che ci vengono comunicate dagli uffici stampa e non solo.

Luglio ci ha portato numerose altre uscite ma, già nelle ultime due settimane, si è scesi da una media di 200 brani a meno di 100 a settimana. Agosto si preannuncia quindi un mese abbastanza calmo ma… la novità è sempre dietro l’angolo.

Cominciamo… cliccate in basso su continua per scoprire le canzoni già annunciate per l’ottavo mese del 2022.