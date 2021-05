Si pronuncia l’EBU: nessun consumo di droga all’ESC, la questione è chiusa.

L’EBU ha diffuso un comunicato stampa per confermare che nessun uso di droghe si è consumato nella green room durante la serata finale dell’Eurovision Song Contest.

No drug use took place in the Green Room and we consider the matter closed.

E con queste parole ufficiali la questione sollevata contro Damiano, il leader dei Måneskin, è definitivamente chiusa.

Come si legge sulla pagina ufficiale (qui per il comunicato in inglese), il frontman della band si è anche sottoposto volontariamente al test antidroga che ha dato esito negativo.

Siamo allarmati dal fatto che speculazioni imprecise che portano a notizie false abbiano oscurato lo spirito e l’esito dell’evento e colpito ingiustamente la band.

Continua così il comunicato di EBU, associazione europea della radiodiffusione (European Broadcasting Union) chiudendo una volta per tutte la faccenda e rimettendo al centro la musica.