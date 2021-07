Dylan pubblica il brano diretto e provocatorio “Non me ne vanto”

Dylan (all’anagrafe, Dylan Luppi, classe 1999) lancia il singolo Non me ne vanto. Si tratta di un brano diretto e provocatorio, che racconta il senso di libertà dopo la fine di una relazione d’amore.

Non me ne vanto (Red Owl Records/VR Digital/Universal Music Italia) tratta con ironia e tono provocatorio il tema delle storie mordi e fuggi. Il testo è diretto e immediato, mentre il sound – curato e cucito ad hoc da Massimiliano Giorgetti – è fresco ed energico. L’insieme di queste caratteristiche rende il brano di Dylan un mix di libertà ed energia.

La canzone prende vita dalle macerie di una relazione di coppia. L’artista attinge ad un rapporto che non si è mai realmente avviato e che è giunto al termine ancor prima di aver amplificato le emozioni in sentimenti. Così, la fine di quella storia non porta con sé uno strascico di dolore e sofferenza, ma lascia nel protagonista un senso di libertà ed energia ritrovata.

A proposito del brano, Dylan dichiara: “Non me ne vanto è il frutto di una storia finita, ma a differenza del mio primo singolo ufficiale, Non mi basta, si evolve in maniera differente, perché parte da un rapporto di breve durata, un rapporto che forse, fondamentalmente, non è mai iniziato. Uno di quelli che non portano a sofferenze e notti insonni, bensì ad una sorta di liberazione“.

L’artista confessa: “Scrivendolo, è come se mi fossi tolto un fardello, un peso dal cuore e dalla mente. Racconto di una lei che si atteggia, che si erge a superiore su un mondo che non reputa alla sua altezza, ma che, infondo, finge. E poi racconto di lui, di me che mi tolgo questo macigno dai pensieri, esponendo il mio punto di vista in maniera volutamente diretta e sincera“.

Conclude: “A volte si ha il timore di apparire troppo diretti, ma dire le cose come stanno credo sia la chiave per essere se stessi sempre, fino in fondo. Nel testo ho voluto anche esprimere il fatto che ad oggi sto bene; sto con una ragazza che mi comprende e mi accetta per quello che sono“.

Non me ne vanto è un racconto sincero, che arriva dritto al punto senza perbenisimi e ipocrisie. Il brano, con la sua sincerità e franchezza insieme ad un mood sferzante e provocatorio, induce l’ascoltatore a riflettere su quanto sia importante chiudere rapporti volubili ed effimeri. Solo così, infatti, si può aprire la porta della serenità e della gioia di amare.

Conosciamo meglio Dylan

Dylan pubblica Non me ne vanto dopo il riscontro ottenuto con Non mi basta ed il feat. con

Ruggero Ricci nella ballad Saturno e il tuo nome.

Sin da bambino, dopo il suo arrivo in una casa famiglia, si innamora della musica. Comincia a scrivere i primi testi, ispirandosi ai grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Nel 2018 pubblica il suo primo singolo, Meglio così, a cui segue l’EP di debutto, Apnea.

Nel 2020, Dylan partecipa al MEI di Faenza, dove viene premiato come Miglior Artista Emergente.

Qualche mese dopo, si presenta alla quattordicesima edizione di X Factor Italia e alle audition ottiene il sì dei 4 giudici (Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton). Dylan ha una voce capace di sfiorare, con delicatezza, le corde dell’animo e del cuore degli ascoltatori; ed infatti, proprio ad X Factor ne ha dato dimostrazione, facendo emozionare e commuovere Emma.