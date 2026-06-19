DREFGOLD pubblica venerdì 19 giugno, il nuovo EP THE SPRING BREAKER, un progetto che segna l’inizio di una nuova fase artistica per il rapper bolognese. Un lavoro che guarda alle sonorità cloud e rage della scena americana senza perdere gli elementi che hanno reso riconoscibile il suo percorso all’interno del rap italiano.

Per DREFGOLD non si tratta soltanto di una nuova uscita discografica. THE SPRING BREAKER rappresenta infatti una sorta di ripartenza, con un immaginario rinnovato, un approccio più libero e una direzione musicale ancora più internazionale.

THE SPRING BREAKER inaugura la seconda vita artistica di DREFGOLD

Negli ultimi anni DREFGOLD ha costruito una delle identità più riconoscibili della trap italiana. Con questo nuovo EP sceglie però di esplorare territori diversi, lasciandosi influenzare dalle nuove correnti della scena urban americana.

Il progetto raccoglie l’energia più spontanea dell’artista e la trasforma in una narrazione più personale. Il risultato è un lavoro che punta a mostrare nuove sfumature del rapper senza interrompere il legame con il percorso costruito fino a oggi.

Dalla trap italiana a una visione sempre più internazionale

DREFGOLD, all’anagrafe Elia Specolizzi, è nato a Bologna nel 1997. Il suo debutto discografico arriva nel 2018 con KANAGLIA, album che raggiunge il secondo posto della classifica FIMI e ottiene rapidamente importanti risultati commerciali.

Dal disco vengono estratti brani come Boss, certificato Platino, e Kanaglia e Occupato, entrambe certificate Oro.

Nel 2020 pubblica Elo, progetto certificato Oro che contiene alcune delle tracce più rappresentative della trap italiana degli ultimi anni. Tra queste spiccano Snitch e Impicci, realizzata insieme agli FSK Satellite, e Elegante con Sfera Ebbasta, entrambe certificate Platino.

Un anno più tardi arriva anche Elo Overtime, espansione del progetto che consolida ulteriormente la sua presenza nella scena urban nazionale.

Le collaborazioni e il percorso fino a Goblin

Fin dagli esordi DREFGOLD ha costruito una rete di collaborazioni che attraversa gran parte della scena rap e trap italiana.

Nel suo percorso compaiono artisti come Sfera Ebbasta, tra i primi a credere nel suo talento, Side Baby, Dark Polo Gang, Izi, Guè e il rapper statunitense Smokepurpp. Non sono mancate nemmeno incursioni in territori più vicini al pop e all’indie, come quelle insieme a Lo Stato Sociale.

Nel 2024 è arrivato Goblin, album che ha rafforzato ulteriormente il posizionamento di DREFGOLD nel rap italiano contemporaneo e che ha preparato il terreno per la nuova direzione intrapresa oggi con THE SPRING BREAKER.

Con questo EP il rapper bolognese apre un nuovo capitolo della sua carriera, portando il proprio universo artistico verso sonorità e riferimenti sempre più globali.