Dreaming Night For Children, l'asta solidale con premi... musicali!

Dopo la raccolta record dell’edizione dello scorso anno, che ha superato i 30.000€, torna per la sua edizione 2020 Dreaming Night For Children. Si tratta di un evento di solidarietà organizzato da Fondazione Soleterre e Action Agency di Manuela Ronchi.

Un appuntamento unico, un’asta dei sogni in cui grandi personaggi mettono a disposizione il proprio tempo e si donano per una serie di dreaming experience uniche.

La musica, come sempre, è una delle protagoniste dell’asta. È aggiudicarsi una di queste dreaming experience attraverso la piattaforma online Charity Stars, specializzata nelle attività di raccolta fondi no profit.

L’asta online, i cui lotti sono in continuo aggiornamento, è disponibile al link: www.charitystars.com/astadeisogni2020.

Grazie a Dreaming Night For Children è possibile aggiudicarsi un vero e proprio doppio regalo di Natale. La cifra contribuisce al Programma Grande Contro Il Cancro di Fondazione Soleterre. In particolare in Italia il ricavato sarà destinato al sostegno psicologico, familiare ed economico per famiglie indigenti che non possono permettersi le cure e le spese quotidiane lontano da casa per curare il proprio figlio.

“Quello che importa è non smettere mai di sognare e di far sognare. Sono orgogliosa, insieme alla mia azienda, di mettere ogni giorno in atto cosa vuol dire essere oggi un’impresa socialmente responsabile.”

Queste le parole di Manuela Ronchi, CEO di Action Agency.

DREAMING NIGHT FOR CHILDREN – LE EXPERIENCE MUSICALI

SING WITH SIMONA BENCINI

L’aggiudicatario dell’asta avrà la possibilità di duettare con Simona Bencini, front woman dei Dirotta su Cuba e giudice del Muro di All Together Now. L’experience, valida per una persona, si terrà nel 2021 da remoto via Skype o tramite altre piattaforme digitali. Prevede un duetto sulle notte di un brano dei Dirotta Su Cuba.

SPECIAL AUDITION con SIMONA BENCINI

L’aggiudicatario dell’asta avrà la possibilità di avrà la possibilità di esibirsi davanti a Simona, facendo tesoro dei suoi consigli. L’experience, valida per una persona, si terrà nel 2021 da remoto via Skype o tramite altre piattaforme digitali

FEATURING WITH STEFANO DE DONATO

L’aggiudicatario dell’asta avrà la possibilità di registrare un brano del proprio repertorio avendo come bassista, in via del tutto esclusiva, proprio Stefano De Donato, fondatore e componente dei Dirotta su Cuba.

A LEZIONE DI MUSICOLOGIA con STEFANO DE DONATO

L’aggiudicatario dell’asta avrà la possibilità di partecipare a una speciale lezione di musicologia, su argomenti da lui selezionati (che potranno spaziare dalla musica metal alla musica funky, passando per il pop e il jazz, musica italiana e straniera) con Stefano De Donato.

ON AIR WITH STEFANO DE DONATO

L’aggiudicatario dell’asta avrà la possibilità di registrare una puntata del programma radiofonico Make It Funny, condotto da Stefano De Donato tutti i venerdì sera su Radio Dolomiti. Il vincitore, oltre a registrare l’intera puntata, potrà collaborare con Stefano nella scelta della musica da inserire e gli argomenti da trattare. Potrà, quindi, intervenire attivamente nel corso di tutta la registrazione.

INCONTRO CON PETRA & GIOVANNI NEL BACKSTAGE DEL LORO PROGRAMMA SU RDS 100% GRANDI SUCCESSI

Petra Loreggian e Giovanni Vernia sono il duo iconico di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 13.00 alle 15.00 con I Peggio Più Peggio di RDS. L’aggiudicatario dell’asta avrà l’occasione di incontrare i due presentatori dal vivo nel backstage del programma negli studi della radio.

READING PRIVATO con ROSS PELLECCHIA

Solo per vederti felice è il romanzo d’esordio di Rosario Pellecchia, in arte Ross, conduttore della trasmissione 105 Friends su Radio 105 e co-fondatore del gruppo musicale Flabby. L’aggiudicatario dell’asta avrà la possibilità di incontrare Ross per un reading privato del suo libro, una storia appassionante e a tratti autobiografica.