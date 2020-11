Prenderà il via il 22 novembre Dream Hit, un talent show con il chiaro obiettivo di decretare la hit dei sogni. Per inaugurare l’ambizioso progetto si svolgerà anche un grande concerto in live streaming. Parteciperanno Achille Lauro, Mahmood, Myss Keta, Carl Brave e Beba, oltre ad altri 5 artisti i cui nomi verranno svelati a breve. Alla guida Guglielmo Scilla.

Il progetto Dream Hit nasce da DOOM Entertainment, società con focus sull’intrattenimento nata la scorsa primavera. DOOM è l’acronimo di Dream Of Ordinary Madness. La follia che incontra la realtà e genera gli unici sogni che si avverano davvero: quelli di chi non ha paura di sognare.

DREAM HIT THE SOCIAL TALENT

Dream Hit è un innovativo format che vede Intesa Sanpaolo come main partner. Un contenitore di sogni, un contest che si sviluppa in più fasi interconnesse tra di loro che presentano un fil rouge comune: stupire ed emozionare ancora, nel 2020, tramite la musica.

Dream Hit The Social Talent ricerca la hit dei sogni. Un percorso che si concentrerà sulla creatività, sulla capacità autoriale dei candidati e, soprattutto, sulle potenzialità della loro canzone. Si racconterà al pubblico l’evoluzione di un brano. Dalla sua versione grezza fino alla trasformazione in una hit pronta per essere lanciata sul mercato grazie alla collaborazione di producer e professionisti del settore.

Fra tutti coloro che nelle scorse settimane si sono candidati, lo staff artistico di DOOM Entertainment selezionerà 12 brani che si giocheranno il tutto per tutto nelle 4 audizioni fruibili attraverso IGTV e in diretta su Twitch. I pezzi verranno valutati da una Giuria d’eccezione, la cui identità dei componenti sarà svelata al termine di ogni audizione. Soltanto 1 brano per ogni audizione sarà scelto per partecipare alla finale live.

Seguirà, poi, la produzione con il tutoring di un grande professionista del settore, con cui l’artista editerà il brano per renderlo una vera hit pronta per il mercato musicale.

Le 4 audizioni si svolgeranno online il 22, 25 e 29 novembre e il 2 dicembre. Il 6 dicembre, invece, ci sarà uno speciale ripescaggio affidato alla scelta degli utenti tramite un sondaggio sulla pagina Instagram @dreamhit.

L’evento finale sarà trasmesso il 13 dicembre live sul canale YouTube di Intesa Sanpaolo e vedrà sfidarsi i 5 brani finalisti, che verranno pubblicati su etichetta DOOM Entertainment.

Il brano vincitore permetterà al suo autore firmare un contratto di 2 anni con DOOM e cominciare un percorso verso la nascita del proprio profilo d’artista.

DREAM HIT – THE SOCIAL CONCERT

il 22 novembre, giorno in cui online potremo assistere alla prima audizione, sarà trasmesso un grande concerto in diretta streaming sul canale YouTube di Intesa Sanpaolo.

Dream Hit The Social Concert è un live vero e proprio al quale prenderanno parte Achille Lauro, Mahmood, M¥Ss Keta, Carl Brave e Beba. A loro si aggiungeranno altri 5 artisti, i cui nomi verranno annunciati nei prossimi giorni.

Alla guida dell’evento ci sarà Guglielmo Scilla, definito il re di YouTube Italia.