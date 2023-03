Dopo l’annuncio del nuovo singolo Tommaso Paradiso annuncia le date live di “Tommy” 2023

Tommaso Paradiso tour 2023.

Il cantautore romano è pronto a tornare dal vivo nei più importanti palazzetti italiani con il suo nuovo tour, TOMMY 2023. Un annuncio, quello di queste date previste a novembre e dicembre prossimo, che fa da apripista al ritorno con nuove canzoni nei prossimi mesi, incluso il singolo Viaggio Intorno Al Sole.

Tommaso Paradiso è stato tra i primi artisti a riprendere a suonare dal vivo lo scorso anno dopo lo stop imposto a tutto il settore live a causa della pandemia.

TOMMY 2023 partirà proprio dalla sua Roma (giovedì 16 novembre, Palazzo dello Sport), e proseguirà a Napoli (domenica 19 novembre, PalaPartenope), Bari (martedì 21 novembre 2023, PalaFlorio), Padova (sabato 25 novembre 2023, Kioene Arena), Milano

(martedì 28 novembre 2023, Mediolanum Forum di Assago) e Catania (sabato 2 dicembre 2023, PalaCatania) per poi concludersi a Torino (mercoledì 6 dicembre 2023, Pala Alpitour).

Tommaso Paradiso live sarà la nuova occasione per ascoltare tutti i suoi più grandi successi sia come solista che insieme ai TheGiornalisti. Ci sarà spazio anche per la musica inedita, come detto, con Viaggio Intorno Al Sole in uscita venerdì 24 marzo.

Tommy torna, dunque, con un brano electro-pop in cui saranno ancora una volta protagoniste le sonorità nostalgiche, quasi amarcord, del cantautore: una dichiarazione d’amore totalizzante e inebriante, il racconto di una felicità incontenibile, che disorienta e fa svanire i pensieri.

